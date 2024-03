Nach einem Eckball vom rechts von Stöger geht der VfL nicht unverdient in Führung: Die Ecke landet im Strafraumzentrum bei Hofmann, der im ersten Versuch per Kopf noch an Schuhen scheitert. Doch der Ball kommt zum Stürmer zurück, der geistesgegenärtig mit dem Schienbein ins linke Toreck abstaubt.