Nach Rekord-Rot: Lacroix fehlt Hasenhüttl zweimal

Weil er am Samstag mal wieder vom Platz flog, wurde Maxence Lacroix mal wieder gesperrt. Der Verteidiger des VfL Wolfsburg verewigte sich gleich in mehreren Bundesliga-Rankings.

Vergeblich protestiert: Referee Sascha Stegemann schickte Maxence Lacroix in Bremen mit Rot vom Platz. IMAGO/Steinbrenner

Seit er 2020 vom FC Sochaux zum VfL Wolfsburg wechselte, hat Maxence Lacroix noch in keiner Bundesliga-Saison mehr als 30 Spiele absolviert. Immer wieder hat er sich das aber selbst zuzuschreiben: Am vergangenen Samstag flog er bereits zum sechsten Mal vom Platz.

Im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (2:0) hatte der 23 Jahre junge Franzose in der eigenen Hälfte einen Pass zu unsauber angenommen und den daraufhin durchgebrochenen Romano Schmid zu Fall gebracht - Notbremse. Schiedsrichter Sascha Stegemann schickte Lacroix, der kurz vor der Pause zum 1:0 getroffen hatte, allen Protesten zum Trotz in der 76. Minute vom Platz und sorgte nach Werders frühem Platzverweis (Rot für Anthony Jung, 43.) für eine personell ausgeglichene Schlussphase.

Am Mittwoch erfuhr Lacroix nun sein Strafmaß: Das DFB-Sportgericht verhängte "wegen eines unsportlichen Verhaltens" eine Sperre von zwei Spielen - genauso viele wie nach der Roten Karte, die sich der Innenverteidiger kurz vor Weihnachten beim Wolfsburger 1:0-Sieg in Darmstadt ebenfalls per Notbremse nach einem schlecht verarbeiteten Rückpass eingehandelt hatte.

Schon 2021/22 flog Lacroix dreimal

Damit fehlt Wiederholungstäter Lacroix dem neuen Wölfe-Trainer Ralph Hasenhüttl in den Partien gegen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr) und bei RB Leipzig (13. April, 15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker). Dabei geht es für den VfL darum, den auf acht Punkte ausgebauten Vorsprung auf den Relegationsplatz nicht wieder schmelzen zu lassen.

Lacroix hat bereits jetzt Geschichte geschrieben: Er ist nicht nur der erste Bundesliga-Spieler, der in zwei Spielzeiten je drei Platzverweise kassiert (wie 2021/22 zweimal Rot, einmal Gelb-Rot), sondern auch der Jüngste, der auf insgesamt sechs kommt. Der bisherige "Spitzenreiter" war Luiz Gustavo, der am 14. September 2013 im Alter von 26 Jahren und 53 Tagen zum sechsten Mal vom Platz geflogen war. Für den Brasilianer kamen noch zwei weitere hinzu, was ihn gemeinsam mit Jens Nowotny zum Rekordhalter macht.