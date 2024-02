Nach Potocnik-Affäre: Köln beendet Zusammenarbeit mit Vorstandsberater Jakobs

Jörg Jakobs wird ab Mai nicht mehr für den 1. FC Köln tätig sein. Der Vertrag mit dem ehemaligen Sportchef und Kaderplaner wird gekündigt. Das begründet der Klub auch mit der Affäre um den Transfer Jaka Potocniks.

Die Worte sind ungewohnt deutlich. "Die Rolle von Jörg Jakobs in dem Transfer um Jaka Cuber Potocnik, bei dem er die damalige Geschäftsführung der 1. FC Köln GmbH & Co KGaA beriet, lässt eine weitere Zusammenarbeit als sportlicher Berater des Vorstands aus unserer Sicht nicht zu", teilte der Bundesligist am Mittwochnachmittag mit und begründete damit das Ende der Zusammenarbeit mit Jakobs.

Der Dozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln war in der Vergangenheit unter anderem als Kaderplaner, Chefscout und Interims-Sportchef für die Geißböcke tätig gewesen, zuletzt allerdings nur noch als Berater des Vorstands. Auch diese Tätigkeit endet nun, die Dienstleistung werde "nicht mehr in Anspruch" genommen.

"Auch wenn uns dieser Schritt sehr schwerfiel, nachdem wir mit Jörg sehr lange erfolgreich zusammengearbeitet haben", ließ FC-Präsident Werner Wolf mitteilen. Der Vertrag endet laut Mitteilung Ende April.

Weitere Ergebnisse sollen vorgestellt werden

Damit wollen die Klubbosse die Potocnik-Affäre aufarbeiten: An der Verpflichtung des jungen Slowenen von NK Olimpija war Jakobs maßgeblich beteiligt, am Ende stand allerdings eine vom internationalen Sportgerichtshof CAS bestätigte und von der FIFA verhängte Transfersperre bis Januar 2025.

Darüber hinaus kündigte der Verein eine detaillierte Vorstellung der Vorgänge rund um die Verpflichtung Potocniks an, die "in wenigen Wochen" präsentiert werden soll. Potocnik wiederum ist ab Anfang März wieder spielberechtigt, nachdem auch er gesperrt worden war. Den Profis im Abstiegskampf helfen soll der junge Stürmer aber nicht: Das Talent soll vorerst behutsam bei der U 21 in der Regionalliga aufgebaut werden.