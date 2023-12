Nach neun Jahren: Forsberg verlässt Leipzig Richtung New York

RB Leipzig verliert einen seiner dienstältesten Spieler: Nach neun Jahren in Leipzig zieht es Emil Forsberg zu den New York Red Bulls.

RB Leipzigs rasanter Aufstieg ist eng mit den Namen Emil Forsberg verbunden. Der Schwede stieg 2016 mit Leipzig in die Bundesliga auf (RBL-Topscorer in der Aufstiegssaison), hatte unter anderem großen Anteil an zwei Vizemeisterschaften im deutschen Oberhaus (2016/17 und 2020/21), traf beim ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte gegen Porto (3:2) und feierte zwei DFB-Pokalsiege. Nach neun erfolgreichen Jahren endet nun seine Zeit in Leipzig: Der offensive Mittelfeldspieler wechselt zu Schwesterklub New York Red Bulls.

Das teilte der Bundesligist am Samstagabend offiziell mit, nachdem Forsberg einen emotionalen wie eindrucksvollen Abschied von den Heim-Fans gefeiert hatte. Beim 3:1-Erfolg gegen Hoffenheim absolvierte der Schwede sein letztes Heimspiel für RB, wurde in der 66. Minute eingewechselt und leitete mit einem Treffer und einem Assist den Sieg ein. Im Anschluss wurde er auf einer Ehrenrunde von den Fans ausgiebig gefeiert.

Nun wechselt er zum 1. Januar 2024 zu den New York Red Bulls, wo er einen Zweijahresvertrag bis 2026 inklusive einer Option auf ein weiteres Vertragsjahr erhält.

"Außergewöhnlicher Mensch und Spieler": Schröder schwärmt von Forsberg

Ein Grund für die Veränderung war seine Rolle in Leipzig. Trotz der Verletzungen von Positionskonkurrent Dani Olmo kam Forsberg in der Bundesliga häufig nur von der Bank (nur vier Startelf-Einsätze in 13 Partien, kicker-Notenschnitt: 3,40) - Youngster Xavi erhielt meist den Vorzug. Dafür begann der Routinier immerhin in allen sechs Champions-League-Spielen (kicker-Notenschnitt: 3,75).

"Mit Emil Forsberg verlässt uns ein außergewöhnlicher Mensch und Spieler, der für RB Leipzig seit 2015 Herausragendes geleistet und mit dem gesamten Verein Großartiges erreicht hat", wird Sportdirektor Rouven Schröder in einer Stellungnahme des Vereins zitiert. "Es ist eine besondere Geschichte, die es im Profi-Fußball nicht so oft gibt: Emil kam als Top-Talent zu einem Zweitligisten und verlässt nun als Top-Star der Bundesliga einen Champions-League-Verein." Forsberg habe auf und neben dem Platz in Leipzig "eine ganze Epoche geprägt".

Nur Poulsen und Gulacsi bestritten mehr Spiele in der Bundesliga

Damit verlässt einer der dienstältesten Spieler das Team von Marco Rose: Nur Lukas Klostermann (seit 2014) und Yussuf Poulsen (seit 2013) gehören dem Verein länger an. Auf Platz drei liegt Forsberg auch in der Liste der Leipziger Rekordspieler in der Bundesliga (196 Spiele). Lediglich Peter Gulacsi (203) und Poulsen (197) bestritten für RBL mehr Partien.

In Erinnerung bleibt der inzwischen 32-Jährige, der im Januar 2015 aus Malmö nach Sachsen gewechselt war, auch als "Mister Halbfinale" des DFB-Pokals. 2019 verhalf er Leipzig mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand in Hamburg zur ersten Finalteilnahme, 2021 erzielte der Offensivspieler in der Nachspielzeit der Verlängerung in Bremen das entscheidende 2:1 und 2022 traf er gegen Union Berlin in der Nachspielzeit zum 2:1 - mit dem letztgenannten Last-Minute-Tor ebnete Forsberg den Weg zum ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Es waren einfach neun geile Jahre bei RB Leipzig und eine unglaubliche Reise. Emil Forsberg

"Es waren einfach neun geile Jahre bei RB Leipzig und eine unglaubliche Reise. Leipzig ist unsere zweite Heimat geworden und wird das auch bleiben", sagte der 86-malige schwedische Nationalspieler. "Ich habe mehr als ein Viertel meines Lebens in dieser tollen Stadt und bei diesem besonderen Verein verbracht und alles, was ich hier erleben durfte, bleibt ganz tief in meinem Herzen."

In New York wird Forsberg von einem alten Bekannten aus der Bundesliga trainiert. Nach dem Aus in der ersten Play-off-Runde gegen Cincinnati ließ der Verein die Verträge von Trainer Troy Lesesne und dessen Assistent Zach Prince auslaufen. Am Donnerstag verkündete der Klub, dass künftig Sandro Schwarz in New York an der Seitenlinie stehen wird.