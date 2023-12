Schwarz übernimmt New York Red Bulls - Forsberg folgt wohl bald

Was sich bereits Mitte November angebahnt hatte, ist nun offiziell: Sandro Schwarz übernimmt künftig das Traineramt bei den New York Red Bulls. Mit Emil Forsberg folgt wohl bald ein prominenter Neuzugang.

Es ist die zweite Station, die Sandro Schwarz im Ausland annimmt. Als Trainer war der 45-Jährige so richtig beim FSV Mainz 05 (2017 bis 2019 in der Bundesliga) durchgestartet, es folgten Engagements bei Dynamo Moskau (14. Oktober 2020 bis 30. Juni 2022) sowie bei Hertha BSC (1. Juli 2022 bis 16. April 2023). Seitdem befand sich Schwarz auf Vereinssuche.

Seit Donnerstag hat er einen neuen Arbeitgeber: Wie die New York Red Bulls offiziell mitteilten, wird Schwarz nach Bestätigung seines Visums den Job in den USA zum 1. Januar antreten. "Wir freuen uns sehr, Sandro im Verein begrüßen zu dürfen", wird Sportdirektor Jochen Schneider, zuvor beim VfB Stuttgart, bei RB Leipzig und beim FC Schalke tätig, zitiert: "Sandro ist eine großartige Führungspersönlichkeit, die zu unserer Kultur passt, und seine Erfahrung als Cheftrainer in Europa passt zu dem, was wir zu erreichen versuchen. Wir freuen uns darüber, ihn hierher zu holen und auf den Erfolg im Jahr 2024 hinzuarbeiten."

Die MLS-Saison 2023 beendeten die New York Red Bulls mit 43 Punkten auf Rang acht, nach der erfolgreichen Wildcard-Runde gegen Charlotte FC (5:2) war in der ersten Play-off-Runde gegen den FC Cincinnati Schluss - dramatisch im Elfmeterschießen.

Schwarz verspricht "Herz, Verstand und Leidenschaft"

"Ich freue mich darauf, dem Verein beizutreten und bald loszulegen", erklärt Schwarz in einem ersten Statement: "Ich bin sehr motiviert, mit diesem Verein viele tolle Dinge zu erreichen und freue mich auf die kommende Saison." Einen Punkt sieht er als zentral bei seiner Arbeit an. "Wir wollen, dass jeder von Anfang an spürt, dass meine Mitarbeiter und ich mit Herz, Verstand und Leidenschaft für diesen Verein arbeiten werden."

Den Umzug nach New York geht Schwarz nach Vereinsangaben mit seiner Frau sowie den beiden Kindern an. Sportliche Unterstützung erhält er wohl schon bald von Emil Forsberg. Es wird damit gerechnet, dass der Schwede seine Karriere nach neun Jahren bei Leipzig nun am Big Apple beendet. Die Bekanntmachung scheint nur eine Frage der Zeit.