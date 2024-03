Nach mentalen Problemen: Ezeh vor Comeback für Hannovers U 23

Gute Nachrichten aus Hannover: Brooklyn Ezeh ist nach mentalen Problemen auf dem Weg der Besserung und wird am Wochenende erstmals wieder in einem Pflichtspiel auf dem Rasen stehen. Der 22-Jährige soll in der Regionalliga Nord auflaufen.

Erst im Sommer schloss sich Brooklyn Ezeh Hannover 96 an, nachdem er zuvor beim SV Wehen Wiesbaden in der 2. Liga als absoluter Stammspieler überzeugt und den Hessen zum Aufstieg in die 2. Bundesliga verholfen hatte. Bei den 96ern wurden die Einsatzminuten nach zwei Startelf-Auftritten zu Saisonbeginn jedoch schnell rar. Bislang absolvierte der linke Schienenspieler, der auch als linker Innenverteidiger in eine Dreierkette fungieren kann, wettbewerbsübergreifend nur 202 Minuten.

Geschuldet ist das allerdings auch mentalen Problemen abseits des Platzes. Ende November hatte der Verein bereits verkündet, dass Ezeh das Gespräch mit dem Verein gesucht habe und anschließend aus dem Trainingsbetrieb genommen worden sei, "um dem Sachverhalt die notwendige Aufmerksamkeit widmen zu können" und ihn zu unterstützen.

Nur wenige Tage später war der 22-Jährige in einem ICE negativ aufgefallen, als er unter anderem Fahrgäste am Aussteigen gehindert, einen Laptop geschädigt und Polizeibeamte angegriffen haben soll. Einem Bericht der Bild zufolge stellte die Staatsanwaltschaft Hannover das Verfahren wegen "Sachbeschädigung, Körperverletzung und tätlichem Angriff und Widerstand auf Vollstreckungsbeamte" aufgrund von Ezehs "psychischer Ausnahmesituation" ein.

Ezeh hält sich seit Januar in der Akademie fit

Die Hannoveraner stärkten ihrem Spieler in dieser Zeit weiter den Rücken. Seit Januar trainierte Ezeh in der 96-Akademie mit und wurde wieder aufgebaut. "Das Feedback von Brooklyn ist sehr positiv. Nun ist er bereit für die ersten Spielminuten", erklärte Sportdirektor Marcus Mann in einer Pressemitteilung am Freitag. Schon am Sonntag soll er beim U-23-Auswärtsspiel gegen Eintracht Norderstedt in der Regionalliga Nord auflaufen.

"Spielzeit ist der nächste Schritt auf Brooklyns Weg zurück zu den Profis", betonte Mann. Bei positivem Feedback seitens Ezeh soll er auch anschließend zunächst weiter für die U 23 Spielminuten sammeln. Wann eine Rückkehr zum Team von Stefan Leitl möglich ist, ließ der Verein offen.