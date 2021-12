Nach langer Corona-Zwangspause: Schmid gibt Comeback

Jonathan Schmid hat am Samstag einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Bundesliga-Comeback gemacht.

Der Rechtsverteidiger des SC Freiburg stand am Samstag in der 3. Liga beim Auswärtsspiel der zweiten Mannschaft gegen den SV Wehen Wiesbaden in der Startelf.

Schmid hatte sich im September mit dem Coronavirus infiziert und mit heftigeren Symptomen zu kämpfen. Zuletzt hatte er wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. In der Rückrunde soll der 31-jährige Franzose wieder eine echte Alternative für Trainer Christian Streich sein.

Bislang kommt Schmid in dieser Saison nur auf zwei Bundesliga- und einen DFB-Pokal-Einsatz. Beim 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund am 21. August hatte er letztmals mitgewirkt (kicker-Note 3,5).