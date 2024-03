Nach Kleine-Bekels Ausfall: Düsseldorfs Quarshie für U 21 nachnominiert

U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Colin Kleine-Bekel und nominiert für das Quali-Spiel gegen Israel Düsseldorfs Joshua Quarshie nach.

Der Auftakt ins neue Jahr lief für die deutsche U 21 sportlich mit einem 0:0 gegen Kosovo durchwachsen - zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Colin Kleine-Bekel schwer (Kreuzbandriss).

Nach dem Ausfall des Verteidigers von Holstein Kiel hat Trainer Antonio Di Salvo reagiert und nominiert Joshua Quarshie für das nächste EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Israel (18 Uhr, LIVE! bei kicker) nach. Der 19-jährige Verteidiger von Fortuna Düsseldorf traf am Sonntag bereits im Teamhotel der DFB-Auswahl ein. Es ist seine erste Einladung zur U 21. Für die weitere Junioren-Teams des DFB war Quarschie schon im Einsatz.

Der 1,96 Meter große Quarschie ist seit Ende Januar von der TSG Hoffenheim an die Fortuna ausgeliehen. Für den Tabellenvierten kam er bislang sechsmal in der 2. Liga sowie einmal im Pokal zum Einsatz. Das letzte Liga-Spiel vor der Länderspielpause beim VfL Osnabrück hatte Quarschie aber wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade verpasst.