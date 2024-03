Trotz guter Chancen: Deutschlands U 21 verzweifelt am Kosovo

Die deutsche U 21 hat in der laufenden EM-Qualifikation erstmals Federn lassen. Das Di Salvo-Team kam in Hälfte zwei gegen das kosovarische Abwehrbollwerk zu zahlreichen Chancen, ließ diese aber ungenutzt. Die Tabellenführung ist somit vorerst Geschichte.

Deutschlands U-21-Trainer Antonio Di Salvo wechselte nach dem 3:1 gegen Polen vor vier Monaten fünfmal: Torhüter Urbig erhielt den Vorzug vor Atubolu (Bank) und Netz, Arrey-Mbi, Thielmann sowie Reitz starteten für Morgalla (verletzungsbedingt nicht im Kader), Dardai (ab sofort für Ungarn am Ball), Brown (Bank) und Beier, der vorab für die A-Nationalmannschaft nominiert worden war.

Das Di Salvo-Team gab von Beginn an den Ton an. Wie bei Martels Abschluss in der sechsten Minute fand die U 21 aber lange kein Durchkommen, das kosovarische Abwehrbollwerk um den Magdeburger Hoti brachte immer wieder ein Körperteil dazwischen.

Kleine-Bekel muss verletzt runter

Reitz gab den ersten Warnschuss ab, Keeper Abdullahu hatte jedoch keine Probleme (15.). Urbig auf der Gegenseite unterband einige wenige Konter und blieb ansonsten beschäftigungslos. Zu allem Überfluss verletzte sich Verteidiger Kleine-Bekel (26.) und musste wenig später ausgewechselt werden, Siebert kam ins Spiel. Bis zur Pause blieb dieses zu statisch, kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte scheiterte Röhl noch im Strafraum (44.).

Nach dem Seitenwechsel wirkte das vorher behäbig agierende deutsche Team deutlich belebter. Moukoko scheiterte aus der Drehung per Volley knapp (48.), Knauff fehlte ebenso wenig zum Torerfolg (50.).

Nicht nur Abdullahu steht im Weg

Deutschland blieb dran, die U-21-Junioren erspielten sich öfter Chancen - doch Siebert scheiterte aus der Distanz an Abdullahu (57.) und Röhl vergab leichtfertig (59.). Selbiges galt wenig später vor allem für Moukoko, der eine Großchance ungenutzt ließ und verzog (64.). Martel köpfte auch noch knapp vorbei (67.).

In der Schlussphase flachte das Geschehen keineswegs ab, der Kosovo verschanzte sich tief in der eigenen Hälfte und bekam wieder mehr Zugriff auf das Spiel, jedoch nicht die deutsche U 21 in den Griff: Joker Woltemade scheiterte binnen kurzer Zeit zweimal an Abdullahu (76.). Immer, wenn Deutschland Gefahr entfachte, war dieser dazwischen: Auch Röhl scheiterte aus der Distanz am Keeper (79.).

Polen neuer Tabellenführer

Am Ende stand sich das oft zu kompliziert agierende Di Salvo-Team selbst im Weg und ließ erstmals in Gruppe D federn. Die Tabellenführung hat somit Polen mit zwei Punkten Vorsprung inne, genauso aber ein Spiel mehr absolviert.

Während Deutschland am Dienstag Israel empfängt (18 Uhr, LIVE! bei kicker), hat der Kosovo nun bereits sein einziges Spiel in diesem Lehrgang absolviert.