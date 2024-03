Bitter für Kiel und die U 21: Kreuzbandriss bei Kleine-Bekel

Bittere Nachrichten für Holstein Kiel und die deutsche U-21-Nationalmannschaft. Beim 0:0 gegen den Kosovo verletzte sich Verteidiger Colin Kleine-Bekel schwer am linken Knie.

Colin Kleine-Bekels sechster Einsatz für die Deutsche U 21 war einer mit Folgen. Bei der Nullnummer gegen den Kosovo in Chemnitz kam der 21-Jährige in Minute 26 während eines Zweikampfs mit Fatjon Bunjaku an der Außenlinie unglücklich auf und musste daraufhin am linken Knie behandelt werden. Sofort war klar, dass es für ihn nicht weitergehen würde.

Am Samstag folgte nun die Diagnose: Der Verteidiger hat sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen. "Das ist bitter für Colin, der gerade in dieser Saison mit einer sehr guten Leistung auf dem Platz mit zum Erfolg der Mannschaft beigetragen hat. Wir wünschen ihm gute Besserung und werden ihn in dieser schweren Situation in jeder erdenklichen Weise unterstützen. Natürlich wird er alle Zeit bekommen, die er braucht, um wieder fit zu werden", wird Carsten Wehlmann, Holstein Kiels Geschäftsführer Sport, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Kleine-Bekel war bei den Störchen in dieser Saison absolut gesetzt, absolvierte 24 Spiele von Beginn an und hat großen Anteil an der starken Saison der KSV. Nach 26 Spielen belegt Kiel mit 49 Punkten Platz zwei und ist somit auf Kurs Bundesliga. Die letzten Spiele der Saison müssen die Norddeutschen aber nun ohne den gebürtigen Bielefelder bestreiten. Wie der Verein weiter mitteilte, werde "in den kommenden Tagen (...) das weitere medizinische Vorgehen in Kiel abgestimmt."

Ohne Kleine-Bekel geht es für Kiel nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel gegen Hansa Rostock weiter (30. März, 13 Uhr). Die Deutsche U 21 muss derweil bereits am Dienstag wieder ran, Gegner ist Israel.