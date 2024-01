Nach Junioren-Bank gegen Gladbach: Quartett mildert Xabi Alonsos Sorgen

Nachdem Xabi Alonso am Samstag beim 0:0 gegen Gladbach kaum noch Handlungsmöglichkeiten hatte, was Einwechslungen betraf, lindert sich jetzt die Not - auch durch günstige Ergebnisse beim Afrika-Cup.

Die Resultate bei den beiden Achtelfinalspielen des Afrika-Cups am Dienstagabend haben für Erleichterung bei den Bayer-Verantwortlichen gesorgt. Nachdem Innenverteidiger Odilon Kossounou am Montag noch überraschend mit Gastgeber Elfenbeinküste gegen den Topfavoriten Senegal (5:4 i.E.) ins Viertelfinale eingezogen war und weiterhin nicht zur Verfügung steht, ist das Turnier für zwei andere Bayer-Profis hingegen beendet.

Angreifer Amine Adli schied durch ein 0:2 mit Marokko gegen Südafrika ebenso aus wie zuvor Innenverteidiger Edmond Tapsoba nach einem 1:2 mit Burkina Faso gegen Mali. Beide werden am Mittwoch über Paris nach Deutschland zurückkehren und können am Samstag zumindest auf der Leverkusener Ersatzbank Platz nehmen.

Podcast Drei Niederlagen, nur ein Transfer: Wie will RB Leipzig angreifen? Drei Spiele, drei Niederlagen für RB Leipzig. Das Saisonziel Champions League ist in Gefahr. Wie ist die Stimmung? Das fragen wir kicker-Reporter Oliver Hartmann. alle Folgen

Was nach den Erfahrungen aus dem 0:0 gegen Gladbach am vergangenen Wochenende auch bitter nötig ist. Denn betrachtete man am Samstag auf dem Spielberichtsbogen zuerst die Ersatzspieler der Gastgeber, hätte man auf den ersten Blick Zweifel haben können, ob man bei einem Bundesligaspiel oder bei einer Partie der Junioren-Bundesliga West vor Ort war.

Fanden sich doch dort mit Abwehrspieler Reno Münz (18, Rückennummer 48), und den beiden Angreifern Francis Onyeka (16, Nr. 40) und Ken Izekor (16, Nr. 38) doch gleich drei Akteure, die fester Bestandteil des Leverkusener U-19-Kaders sind. Dazu gesellte sich dann noch der 18-jährige belgische Mittelfeldspieler Noah Mbamba, der dem Bundesliga-Kader fest angehört.

So war Xabi Alonso nach der Einwechslung der Angreifer Nathan Tella und Adam Hlozek für das Feld nur noch Mittelfeld-Talent Gustavo Puerta (20) geblieben, der auf die geballte Erfahrung aus 26 Bundesligaminuten zurückblicken kann. Abgesehen von Abwehrspieler Timothy Fosu-Mensah, der aber unter dem Basken keine Rolle mehr spielt, in dieser Saison noch ohne jede Einsatzminute ist und nur in der Not den Sprung in das Spieltagsaufgebot schafft.

Keine wirklich komfortable Situation für einen Trainer, dem damit natürlich auch die Möglichkeiten genommen sind, im Spiel auch mal taktisch zu reagieren. Doch dies wird sich schon am Samstag in Darmstadt ändern. Kann Xabi Alonso dort doch gleich auf vier gestandene Profis zurückgreifen, die zuletzt fehlten.

Auch Tah und Iglesias erweitern den Handlungsspielraum

Außer über Tapsoba und Adli kann der Trainer dann auch über Abwehrchef Jonathan Tah, der eine Gelbsperre abgesessen hat, und Winter-Zugang und Mittelstürmer Borja Iglesias (31, kam von Real Betis) verfügen. Ein Quartett, dass nicht nur nummerisch die Handlungsmöglichkeiten von Xabi Alonso deutlich erweitert, der in den drei Partien nach der Winterpause insgesamt nur vier Einwechslungen vornahm.