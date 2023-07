Nach hartem Foulspiel: Srbeny erleidet "leichte Sprunggelenksverletzung"

Nachdem Fürths Neuzugang Dennis Srbeny am Sonntag hart von Paderborns Innenverteidiger Visar Musliu gefoult worden war, hat die Spielvereinigung nun zumindest eine leichte Entwarnung gegeben.

Die SpVgg Greuther Fürth startete am Sonntagnachmittag fulminant in die neue Zweitliga-Saison und schickte den SC Paderborn mit 5:0 nach Hause. Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch: Srbeny, der ausgerechnet aus Paderborn nach Mittelfranken wechselte und in der Vorbereitung auf sich aufmerksam machte, verletzte sich unglücklich.

In der sechsten Minute war Paderborns Innenverteidiger Musliu, der in der vergangenen Spielzeit noch beim FC Ingolstadt spielte, viel zu spät gegen den 29-jährigen Angreifer gekommen und trat ihm unglücklich auf den rechten Knöchel. Musliu wurde nach nicht einmal zehn Minuten mit glatt Rot vom Platz gestellt, Srbeny musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Untersuchungen haben nun ergeben, dass sich Srbeny eine "leichte Sprunggelenksverletzung" zugezogen hat.

"Wann Srbeny wieder ins Training einsteigen kann, wird nun von Tag zu Tag geschaut", heißt es auf der Website der Fürther. Damit kann der Zweitligist zumindest leichte Entwarnung geben, hätte es bei der Härte des Fouls doch auch eine deutlich schwerwiegendere Verletzung sein können.