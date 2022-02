Nach elf Jahren: Rekord-Torjäger Klos verlässt Arminia

Er ist die Vereinsikone von Arminia Bielefeld in der jüngeren Klubhistorie: Fabian Klos. Doch im Sommer ist für den Rekord-Torjäger auf der Alm Schluss.

Wie der DSC am Montag mitteilte, hat Klos die Vereinsverantwortlichen über seinen Abschied in diesem Sommer informiert. Damit endet eine Ära auf der Alm. Seit Sommer 2011 stürmte Klos für Arminia Bielefeld, mit 79 Toren in 193 Zweitligapartien sowie acht Toren in 54 Bundesligaspielen ist er der Rekord-Torschütze der Ostwestfalen. Insgesamt absolvierte der 34-Jährige, der zwischenzeitlich die Arminia auch als Kapitän auf das Feld führte, in 383 Pflichtspielen 162 Tore für Bielefeld.

So schwer sie mir auch gefallen ist, ist sie zu diesem Zeitpunkt die richtige für mich. Fabian Klos über die Entscheidung, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern

"In den letzten Wochen und Monaten habe ich mir immer wieder Gedanken über meine persönliche Zukunft gemacht. Jedem ist bekannt, wie sehr mir dieser Verein und diese Stadt am Herzen liegen. Das wird sich auch niemals ändern. Nichtsdestotrotz bin ich zu dem Entschluss gekommen, meinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", wird Klos auf der Vereins-Website zitiert. Wie er weiter ausführte, seien neben sportlichen "auch private Gründe" für seinen Entschluss ausschlaggebend.

"Unser großer Dank und Respekt gilt Fabian Klos nicht nur für seine bisher hervorragenden Leistungen, seinen leidenschaftlichen Einsatz für unsere Farben und seine heute nicht mehr selbstverständliche Vereinstreue in elf Jahre", so Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld.

Klos will seinen Abschied mit dem Klassenerhalt feiern - "Sportliche Reise geht woanders weiter"

Seinen Abschied will Klos mit Bielefeld in der Bundesliga feiern: "Ich wünsche mir zum Abschied im Sommer nichts mehr, als dass wir alle zusammen an einem sonnigen Tag im Mai noch einmal den Klassenerhalt in der Bundesliga feiern können. Für dieses letzte gemeinsame Ziel werde ich bis zum Schluss alles geben und das DSC-Trikot mit Stolz tragen."

Dem Fußball komplett Adieu sagen wird Klos allerdings nicht: "Meine sportliche Reise geht woanders weiter und doch werde ich immer mit Arminia verbunden bleiben." Wohin ihn sein Weg ab Sommer 2022 führen wird, steht noch nicht fest.