Nach Bericht über Gastarbeiter: Norwegische Journalisten in Katar festgenommen

Wie die Norwegische Zeitung "VG" am Mittwoch berichtete, wurden am Sonntag in Katar zwei norwegische Journalisten festgenommen. Inzwischen befinden sich die beiden wieder in Europa, ein Grund für die Festnahme ist noch nicht bekannt.

Immer wieder stehen die Arbeitsbedingungen und Lebensumstände der Arbeiter auf Katars WM-Baustellen im Fokus. imago/MiS