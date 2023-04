Muss Schlotterbeck pausieren? "Es ist der gleiche Oberschenkel"

Borussia Dortmund hat am Samstag nicht nur die Tabellenführung durch ein 2:4 in München verloren, sondern zugleich auch noch Nico Schlotterbeck. Ob der Nationalspieler im DFB-Pokal ans Werk kann, muss sich zeigen.

Die Auswirkungen seines neunten Länderspiels begleiten Nico Schlotterbeck weiterhin: War der 23-jährige Innenverteidiger von Bundestrainer Hansi Flick jüngst beim 2:0-Testspielerfolg gegen Peru kurz vor Schluss mit muskulären Problemen ausgewechselt worden und hatte deswegen auch das folgende Duell mit Belgien (2:3) verpasst, saß der ehemalige Freiburger an diesem Samstag beim Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (4:2) plötzlich auf dem Hosenboden.

Der Grund: Erneut zwickte es. Noch auf dem Feld wurde Schlotterbeck, der sich auch die Hände vors Gesicht schlug, behandelt und von den BVB-Medizinern mit Tape versehen. Weiterspielen kam, das wurde schnell klar, nicht mehr infrage. Und so wurde noch in der 44. Minute von Coach Edin Terzic gewechselt und Mats Hummels als Ersatz gebracht.

"Das ist unheimlich bitter"

Die Frage nun: Wie schwer erwischte es Schlotterbeck? Bundestrainer Flick hatte vor Tagen die muskulären Probleme noch eher abgetan und im ZDF gesagt: "Er hat gesagt, alles in Ordnung." Es habe "ein bisschen gezogen, bisschen verkrampft", es sei aber "alles okay".

Das verpasste Spiel gegen Belgien sowie die frühzeitige Auswechslung in München stehen dem entgegen. Genaueres wisse man sowieso erst am Sonntag, wenn der BVB-Profi genauer untersucht wird. Das teilte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am späteren Samstagabend in der Mixed Zone noch mit - versehen mit folgender Ergänzung: "Dass sich nicht Nico auswechseln lässt, wenn er nichts hat, ist klar. Es ist der gleiche Oberschenkel wie bei der Nationalmannschaft. Das ist demnach unheimlich bitter. Aber Mats Hummels ist für ihn reingekommen und hat das sehr gut gemacht."

Klar ist zudem, dass die Schwarz-Gelben direkt weitere schwere Aufgaben vor der Brust haben und ein Ausfall des Nationalspielers zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen würde. Denn schon am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet im DFB-Pokal-Viertelfinale das Gastspiel in Leipzig auf den Bundesliga-Zweiten, ehe das Heimspiel gegen den derzeitigen Dritten Union Berlin folgt (Samstag, 15.30 Uhr).