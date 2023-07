Muskelverletzung: Azmoun muss aus Trainingslager abreisen

Sardar Azmoun musste am Montagvormittag das Training abbrechen - eine Untersuchung danach ergab eine Muskelverletzung.

Aus dem Trainingslager in Saalfelden (Österreich) berichtet Stephan von Nocks

Seit Sonntag macht Bayer 04 Leverkusen Station im Salzburger Land, um sich auf den Bundesligastart vorzubereiten. Für Sardar Azmoun ist das Trainingslager bereits einen Tag später schon wieder beendet. Der iranische Offensivspieler hatte nach Problemen in der linken Wade die Einheit am Vormittag abbrechen müssen. Die Untersuchung danach ergab, dass sich Azmoun eine Muskelverletzung zugezogen hat - und deshalb am Dienstag aus Saalfelden abreisen wird. In Leverkusen beginnt der 28-Jährige unmittelbar mit der Rehabilitation.

Nicht der erste Rückschlag für Azmoun

Damit wird Azmoun mit ziemlicher Sicherheit auch den Saisonauftakt im Pokal bei Teutonia Ottensen (12. August, 15.30 Uhr) in knapp drei Wochen verpassen. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres hatte Azmoun rund eineinhalb Monate wegen eines Muskelfaserrisses aussetzen müssen.

Auch der Start in Leverkusen verlief im Januar 2022 schon nicht optimal. Noch bei seinem Ex-Verein infizierte sich Azmoun mit dem Coronavirus, zuvor laborierte er an einer Sprunggelenksverletzung. Bei der Werkself angekommen bremsten ihn noch zwei Infekte aus - sein erstes Pflichtspiel für Bayer bestritt der Angreifer erst über einen Monat nach Vertragsunterschrift, als er beim 1:1 beim FC Bayern in der 89. Minute eingewechselt wurde.

Erst in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit konnte Azmoun sein Können aufblitzen lassen. Vier seiner fünf Bundesligatoren (in 32 Spielen) erzielte er zwischen dem 22. und 27. Spieltag.

Der erneute Rückschlag kommt für den Angreifer nun zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Zwar fällt Patrik Schick noch bis Oktober aus, doch den Konkurrenzkampf mit Neuzugang Victor Boniface wird Azmoun erst einmal nicht aufnehmen können. Zudem gilt der Iraner als Wechselkandidat für den Sommer.

Tah und Demirbay steigen wieder ein

Entwarnung gab es derweil bei Jonathan Tah und Kerem Demirbay. Tah hatte nach seinem Pferdekuss im Training vor dem Paderborn-Spiel (1:2) das Testspiel gegen den Zweitligisten verpasst. Am Montagvormittag trainierte der Verteidiger individuell, am Nachmittag absolvierte er Teile der taktischen Einheit - in den nächsten Tagen wird er wieder voll einsteigen.

Gleiches gilt für Demirbay, der nach seinem Schlag aufs Sprunggelenk gegen Paderborn individuell im Fitnessraum des Hotels trainierte.