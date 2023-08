Muskelfaserriss: Düsseldorf muss auf Abräumer Sobottka verzichten

Fortuna Düsseldorf kann laut eigener Aussage "bis auf Weiteres" nicht auf Routinier Marcel Sobottka zurückgreifen.

Muss in der nächsten Zeit zusehen: Marcel Sobottka. IMAGO/Nordphoto

Wie die Düsseldorfer am Donnerstagnachmittag mitgeteilt haben, hat sich Marcel Sobottka "während der Trainingseinheit am Mittwoch einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen". Das hätten laut Vereinsmitteilung Untersuchungen ergeben. Auf unbestimmte Zeit kann der 29-Jährige somit nicht mit eingreifen.

Allen voran schon mal nicht beim bevorstehenden Gastspiel im Saarland bei Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg (erst ein Punkt aus drei Spielen).

Sobottka, gebürtiger Gelsenkirchener und im Sommer 2015 vom FC Schalke 04 an den Rhein zu F95 gekommen, ist seither eine feste Konstante im Team gewesen. Auch unter dem jetzigen Trainer Daniel Thioune spielte der Mittelfeldmann jedes Spiel von Beginn an, wurde nur zuletzt beim 1:2 gegen den SC Paderborn angeschlagen - und wie sich nun herausstellte mit erlittenem Muskelfaserriss - in der 70. Minute ausgewechselt.

Insgesamt bringt es Vize-Kapitän Sobottka bereits auf 158 Zweitliga-Partien (14 Tore, zehn Vorlagen), 32 Bundesliga-Auftritte (ein Assist) und 16 Spiele im DFB-Pokal (zwei Treffer) für Fortuna Düsseldorf.