Muskelfaserriss bremst Stenzel aus - Guirassy fehlt weiterhin

Zum Start in die neue Trainingswoche beim VfB Stuttgart meldet sich Tiago Tomas zurück. Dagegen fehlt weiterhin Torjäger Serhou Guirassy, dem jetzt Pascal Stenzel im Krankenstand Gesellschaft leistet.

So groß die Freude aller über den ersten Sieg unter der Führung von Bruno Labbadia war, so groß war die Enttäuschung für Pascal Stenzel, der sich bei seinem 50. Bundesligaspiel für den VfB einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hat und jetzt rund drei Wochen pausieren muss. Passiert ist das Malheur in den wenigen Minuten, die der Rechtsverteidiger gegen die Mannschaft vom Rhein in der Schlussphase der Partie bestreiten durfte. Statt heute mit der Mannschaft vor den rund 300, großteils jungen Fans, die die Faschingsferien zu einem Trainingsbesuch nutzen, zu üben, hat sich Stenzel zur Reha verabschiedet.

Eine unglückliche Fügung, die vor etwas über zwei Wochen gegen Bremen bereits Serhou Guirassy ereilt hat. Stuttgarts Torjäger leidet seither und weiterhin unter einem Sehnenanriss im Adduktorenbereich, der nicht mehr als medizinische Behandlungen und Übungen im Kraftraum zulässt. Wann der sechsfache Torschütze wieder zur Mannschaft stößt, ist aktuell nicht vorhersehbar. Von weiteren zwei Wochen ist auszugehen.

Dafür ist mit Tiago Tomas ein anderer Pechvogel wieder zur Mannschaft gestoßen. Der Portugiese, der sich beim 2:2 in Hoffenheim einen Anriss der Bauchmuskulatur zugezogen hatte, darf wieder das volle Programm absolvieren. Am Sonntag nach dem 3:0-Erfolg über den 1. FC Köln war der 20-Jährige erstmals wieder mit den Kollegen beim Spielersatztraining der Reservisten am Ball.

Mögliche Beschwerden blieben in der Folge aus. Ob der flinke Flügelspieler jetzt auch für den Kader am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der Auswärtspartie beim FC Schalke 04 infrage kommt, wird sich zeigen müssen.

Sein Landsmann Gil Dias hat dagegen seinen Platz sicher. Der 26-Jährige, der im Januar für rund eine Million Euro von Benfica Lissabon verpflichtet wurde, entging gegen Köln knapp einer schwereren Verletzung. Bei einer Grätsche von Ellyes Skhiri war der Portugiese mit dem rechten Knöchel umgeknickt. Allerdings nicht so schwerwiegend, als dass er ausfallen müsste.