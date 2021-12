Musiala erleidet Handbruch - Einsatz "schmerzabhängig"

Jamal Musiala (18) hat sich einen Handbruch zugezogen, fehlt dem FC Bayern aber womöglich kein Spiel.

Nachdem Julian Nagelsmann am Montagmittag über das anstehende Champions-League-Achtelfinale gegen Atletico gesprochen hatte, gab er einen Überblick zur Personalsituation beim FC Bayern vor der englischen Woche.

Ob Jamal Musiala am Dienstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Stuttgart auflaufen kann, steht noch nicht fest. Der 18-jährige Siegtorschütze vom Wochenende hat sich beim 2:1-Sieg gegen Mainz einen Mittelhandbruch zugezogen und ist laut Nagelsmann "geschient".

"Das ist jetzt schmerzabhängig", sagte der Trainer über die Einsatzchancen des deutschen Nationalspielers. "Da kann nicht großartig was passieren. Wir wissen von der Bildgebung her noch nicht, wie die Behandlung komplett aussieht. Wir müssen sechs, sieben Tage warten und dann nochmal ein Bild machen."

In einer Woche wird also erst entschieden, ob Musiala operiert oder konservativ behandelt wird. "Aber da kann jetzt nicht mehr passieren, als eh schon passiert ist", erklärte Nagelsmann. "Er hat eine Schiene und könnte laut Regularien und Ärzten damit spielen. Am Ende ist es aber natürlich ein Schmerzthema, weil so ein Mittelhandknochen tut schon weh, glaube ich."