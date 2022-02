Müller positiv auf das Coronavirus getestet

Der FC Bayern muss erst einmal auf Thomas Müller verzichten. Der Offensivmann des Rekordmeisters wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Befindet sich in Isolation: Thomas Müller. imago images/Philippe Ruiz

"Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", teilten die Münchner am Montagabend kurz und knapp auf ihrer Website mit. Mitte Februar 2021 war der Bayern-Profi schon einmal positiv auf COVID-19 getestet worden, damals im Rahmen der Klub-WM in Katar.

Am gestrigen Sonntag stand Müller noch über die volle Distanz beim 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth auf dem Rasen.

Insgesamt absolvierte der Offensivmann der Bayern in dieser Saison 23 Bundesliga-Spiele, dabei gelangen ihm sieben Tore und 19 Assists.