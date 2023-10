Moukoko fällt aus - "Positiver" Füllkrug bereit für Werder

Die Nationalspieler des BVB haben ihre Länderspiele gut überstanden - mit Ausnahme von Youssoufa Moukoko.

Wie seine Startelf aussieht, wenn Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und damit nur kurz nach den letzten Länderspieleinsätzen einiger Nationalspieler Werder Bremen empfängt, wird Trainer Edin Terzic zwangsläufig erst am Spieltag selbst entscheiden. Personell hatte er bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag gute und schlechte Nachrichten: Während die große Mehrheit die internationalen Reisen gut überstanden hat, wird Youssoufa Moukoko ausfallen.

Der 18-jährige Angreifer, der für die deutsche U 21 beim 3:2-Sieg in Bulgarien gleich dreimal getroffen hatte, hat sich nach Angaben von Terzic in der Schlussphase der Partie - bei der er nicht ausgewechselt wurde - eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. "Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte der Coach.

Terzic: Woran es bei Moukoko noch hapert

Beim BVB war Moukoko zuletzt bestenfalls als Joker zum Einsatz gekommen. "Er trainiert richtig gut", versichert Terzic. "Es ist immer eine Freude zu sehen, wie torgefährlich er ist. Das Einzige, woran wir arbeiten, ist, dass wir den Eindruck, den wir im Training von ihm bekommen, ins große Stadion bekommen. Daran hapert es noch: dass wir ihn in die torgefährlichen Räume bekommen, dass er noch wichtiger wird für unser Spiel. Es hilft ihm natürlich, dass er die Erfolgserlebnisse gegen Bulgarien sammeln konnte. Wir gehen sehr behutsam mit ihm um, da geht es auch immer um die Geduld."

Weil Angreifer Sebastien Haller erst am Donnerstagmittag in Dortmund zurückerwartet wurde, ist für die BVB-Verantwortlichen umso wichtiger, dass Niclas Füllkrug den USA-Trip mit der DFB-Elf genau wie Mats Hummels, Niklas Süle und Julian Brandt körperlich gut überstanden hat. "Bis jetzt haben alle signalisiert, dass sie einsatzfähig sind", so Terzic.

Terzic über Füllkrug: "Das kannte er aus der Vergangenheit so nicht"

Gegen seinen Ex-Klub Werder will Füllkrug, der am Mittwoch bereits wieder individuell trainierte, seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. "Niclas hat sich sehr gut eingefügt, ihr merkt, glaube ich, in jedem Interview, was für ein positiver Mensch er ist", sagt Terzic. "Er hat uns in den letzten Einsätzen mit seiner Qualität und seiner Aktivität im Spiel sehr geholfen. Er wird immer mehr und mehr ins Spiel integriert, hat immer mehr Bindung bekommen. Wir haben versucht, ein paar Dinge anzupassen, um unsere Mittelstürmer besser ins Spiel zu bekommen. Davon hat er profitiert."

Füllkrug dürfte am Freitag beginnen, doch auch bei ihm will Terzic genau hinschauen. "Wir hoffen, dass er gesund bleibt, wenn er jetzt in den nächsten drei Wochen sieben Spiele vor der Brust hat. Das ist etwas, was er so aus der Vergangenheit nicht kannte."