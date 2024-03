MotoGP: Wer schlägt Bagnaia?

Am kommenden Wochenende geht es wieder los. Auf dem renovierten Losail International Circuit vor den Toren Dohas beginnt die 76. Saison der Motorrad-WM.

Wegen der Umbaumaßnahmen war der Auftakt im Vorjahr ausnahmsweise in Portimao/Portugal über die Bühne gegangen, nun geht es wieder wie üblich in Katar los.

Wie sieht der Rennkalender aus?

Es gibt 21 Stationen, genau wie im vergangenen Jahr. Eigentlich waren 22 Läufe geplant, eine Rekordzahl, doch der Argentinien-GP wurde Ende Januar ersatzlos gestrichen - Sparmaßnahmen der Regierung sorgten für die Absage. Von Katar geht es weiter nach Portugal, dann in die USA. Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring steigt am 7. Juli, das Finale in Valencia am 17. November.

Wie viele Deutsche sind am Start?

0. Nur in der ersten WM-Saison 1949 und 1950 war kein deutscher Rennfahrer dabei, seitdem immer mindestens einer. Der bislang letzte war Lukas Tulovic (Eberbach) 2023, der 23-Jährige verlor nach schwachen Leistungen seinen Moto2-Platz bei Intact GP. Stefan Bradl (Zahling) wird als Honda-Testfahrer erneut zu MotoGP-Einsätzen mit Wildcards kommen (unter anderem am Sachsenring), Jonas Folger (Schwindegg) könnte wie im Vorjahr als Ersatzmann bei KTM einspringen. Die Österreicher haben in Pol Espargaro und Dani Pedrosa aber noch zwei andere hochkarätige Testfahrer in der Hinterhand.

Wer ist MotoGP-Favorit?

Bei den Testfahrten zwei Wochen vor dem Auftakt dominierten in Katar wie zuletzt die Ducati-Piloten. Francesco Bagnaia, Weltmeister von 2022 und 2023, hatte die Nase vorn und wird wieder um den Titel fahren. Ihn gilt es zu schlagen. Besonders muss der Italiener Vizeweltmeister und Markenkollege Jorge Martin (Spanien) im Blick haben. Die Entscheidung fiel im Vorjahr erst beim Saisonfinale.

Was ist auf dem Fahrermarkt passiert?

Es gab einen spektakulären Wechsel in der MotoGP, der frühere Seriensieger Marc Marquez hat das Honda-Werksteam nach elf Jahren verlassen und geht jetzt an der Seite seines jüngeren Bruders Alex für Gresini Racing mit einer Ducati auf die Strecke. Die spannendste Frage vor dieser Saison ist, wie konkurrenzfähig der achtmalige Weltmeister nach schwierigen Jahren wohl sein wird - bei den Tests war der Spanier gut dabei. Marquez' Platz bei Honda übernahm Luca Marini, Halbbruder der italienischen Motorrad-Legende Valentino Rossi.

Wo sind die Rennen zu sehen?

ServusTV hat sein Programm in Deutschland eingestellt, die MotoGP verabschiedet sich hinter die Bezahlschranke. Pay-TV-Sender Sky übernahm die Rechte und zeigt alle Sessions live, die Auftaktrennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP in Katar sind kostenlos zu sehen. Im Livestream auf dem eigenen YouTube-Kanal sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App.

