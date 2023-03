Montero: Walter sieht Parallelen zu Schonlau und Vuskovic

Eine Sprunggelenksverletzung schließt einen Einsatz von HSV-Kapitän Sebastian Schonlau im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC wohl aus. Wie der Cheftrainer über den möglichen Vertreter Javi Montero denkt.

Noch, sagt Tim Walter, "schauen wir einfach von Tag zu Tag", ob es vielleicht doch noch reichen könnte für Sebastian Schonlau. Allerdings fügte der Coach des Hamburger SV angesichts der im Training erlittenen Sprunggelenksverletzung des Innenverteidigers auch sogleich an, dass "es für das Wochenende vielleicht eher nicht so gut aussieht". Wenn der aktuelle Tabellenzweite der 2. Liga zum Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim Karlsruher SC reist.

Wie schlimm es den HSV-Kapitän tatsächlich erwischt hat, wollte Walter am Freitagnachmittag indes nicht präzisieren. Nur so viel: Es sei "etwas entzündet oder verletzt". Und ausschlaggebend für eine Rückkehr seien die Schwellung und Schonlaus Schmerzempfinden. Auch die Frage, wie er auf den wahrscheinlichen Ausfall reagieren werde, ließ Walter naturgemäß offen: "Wir haben schon ein paar Alternativen. Wir können aber auch in der Grundformation etwas ändern."

Walter: Montero "versucht, sich reinzubeißen"

Als nomineller Vertreter von Schonlau käme wiederum wohl in erster Linie Javi Montero in Frage; der Spanier war im Winter ja auch als Abwehr-Backup von Besiktas Istanbul bis Saisonende ausgeliehen worden. Allerdings verlief sein Zweitliga-Debüt in der ersten Hälfte der Partie beim 1. FC Heidenheim denkbar missraten: Auswechslung zur Halbzeit beim Stand von 0:3, kicker-Note 6. Ansonsten kam der 24-Jährige noch gar nicht zum Einsatz.

Würde das auch in Karlsruhe so bleiben, wohlgemerkt in größter HSV-Abwehrnot ohne Schonlau und den gesperrten Mario Vuskovic, wäre das schon ein bemerkenswertes Signal gegen Montero. Rund zwei Monate nach seiner Ankunft in Hamburg und einen Monat nach Heidenheim klingen Walters Worte über den Winter-Zugang nun jedenfalls einigermaßen erbaulich: "Ich finde, dass er versucht, sich da reinzubeißen. Dass er versucht, in unserem System und unserer Arbeit besser zu werden."

Schonlau-Ausfall? "Daran wachsen wir"

Und dann sagte der HSV-Cheftrainer noch einen Satz, der zusätzlich belegt, dass Walter grundsätzlich an das Potenzial Monteros glaubt: "Bei Mario Vuskovic hat es auch länger gedauert, bei Sebastian Schonlau hat es zu Beginn auch länger gedauert." Was ja suggeriert, dass Anpassungsschwierigkeiten in seinem System keine komplette Seltenheit wären. "Er macht es gut", lobte Walter Montero zumindest abschließend.

Ein weiterer Hinweis des 47-Jährigen war möglicherweise noch, dass er darauf hinwies, dass seine Mannschaft "an solchen Situationen auch wachsen" könne, falls der Kapitän ausfallen sollte: "Das macht uns auch besser", so Walter, "weil wir uns daran hochziehen können." Was insbesondere für andere Spieler gelten dürfte, die sonst vergleichsweise nicht so in der Verantwortung stehen. Oder die sich bislang in einem Tief befanden. Einer wie Montero, vielleicht.