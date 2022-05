"Moderner Innenverteidiger" Doekhi wechselt zu Union Berlin

Union Berlin hat Danilho Doekhi unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt aus der niederländischen Eredivisie.

Doekhi spielt seit 2018 bei Vitesse Arnhem und führte den Klub zuletzt sogar als Kapitän auf das Feld. Doch nun wird er den Verein verlassen - den 1,90 Meter großen Verteidiger zieht es ablösefrei zu Union Berlin. "Danilho besitzt die idealen Voraussetzungen für einen modernen Innenverteidiger. Er verfügt über eine starke Physis, ist aber gleichzeitig auch sehr agil", sagt Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Mitteilung des Bundesligisten. "Dazu hat er als Kapitän von Vitesse gelernt, Verantwortung zu übernehmen und im Mannschaftsgefüge eine Führungsrolle auszufüllen.

Doekhi absolvierte in dieser Saison 28 Spiele für Vitesse Arnhem in der höchsten niederländischen Liga (drei Tore), hinzu kommen neun Einsätze in der Conference League und zwei Pokal-Partien. Insgesamt bringt der Neuzugang, der wie Unions Sheraldo Becker die niederländisch-surinamische Staatsbürgerschaft besitzt, die Erfahrung von 106 Eredivisie-Einsätzen mit. Ausgebildet wurde er in seiner Geburtsstadt bei Excelsior Rotterdam. 2016 wechselte er in die Nachwuchsabteilung von Ajax Amsterdam.

Union ist eine riesige Chance für mich und ich will den Verein auf seinem Weg weiterbringen. Danilho Doekhi

Mit der U 19 gewann er 2017 die A-Junioren-Meisterschaft, ein Jahr später feierte er mit der zweiten Mannschaft des niederländischen Topklubs die Zweitliga-Meisterschaft. Trotzdem ließ ihn Ajax Richtung Arnhem ziehen, dort entwickelte sich der ehemalige U-21-Nationalspieler zur Stammkraft.

"Mit dem Wechsel in die Bundesliga möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Union ist eine riesige Chance für mich und ich will den Verein auf seinem Weg weiterbringen", sagt der Verteidiger über seinen Wechsel. "Ich habe in den Gesprächen außerdem das Gefühl gewonnen, dass ich mich hier weiter verbessern kann."