Mittelstürmer mit nur 5,43 Prozent für Erfolge verantwortlich

Die Außenverteidiger und die Torhüter tragen am stärksten zu Erfolgen im Fußball bei. Das ist das Ergebnis einer interessanten Studie der WHU - Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Harvard Business School.

Der prägendste Bundesliga-Stürmer der vergangenen Jahre: Robert Lewandowski, inzwischen beim FC Barcelona. IMAGO/regios24