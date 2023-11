Mittelhandbruch bei Okunuki - Castrop sagt U-20-Reise ab

Kanji Okunuki brach sich im Auswärtsspiel beim SC Paderborn die Mittelhand, wird allerdings nicht operiert. Während der Japaner im Training pausiert, kehren zwei Langzeitverletzte auf den Platz zurück.

In der vergangenen Länderspielpause wurde Kanji Okunuki für seine Leistungen im Dress des 1. FC Nürnberg belohnt und erstmals für die japanische Nationalmannschaft nominiert. In der jetzt anstehenden Abstellungsperiode wurde der 24-Jährige nicht nominiert - und muss nun auch im Training der Franken kürzertreten. Wie der Zweitligist am Dienstagnachmittag bekannt gab, hat sich Okunuki bei seinem überzeugenden Auftritt (ein Tor, kicker-Note 2,0) beim 3:1-Auswärtserfolg in Paderborn die Mittelhand gebrochen.

Die Verletzung werde allerdings nicht operiert, sondern konservativ behandelt. Die Trainingseinheit am Dienstag ließ Okunuki aus, trainierte stattdessen individuell auf dem Fahrrad. Ob die Stammkraft auf der linken Außenbahn länger fehlen wird, gaben die Nürnberger nicht bekannt.

Ebenso nicht Teil des Mannschaftstrainings waren am Dienstag Okunukis Landsmann Daichi Hayashi, der nach langwierigen Achillessehnen-Problemen die gesamte Woche aufgrund von Belastungssteuerung pausiert, sowie Jannes Horn (Muskelverhärtung) und der an seinem Comeback nach Kreuzbandriss arbeitende Christopher Schindler (krank).

Geis und Hofmann zurück - Castrop sagt Länderspiele ab

Nach längerer Pause werden derweil Eigengewächs Jannik Hofmann (Schlüsselbeinbruch) und Johannes Geis (Muskelfaserriss) schrittweise ins Mannschaftstraining reintegriert. Zudem habe sich Jens Castrop, der nach seiner Roten Karte gegen die Ostwestfalen für zwei Spiele gesperrt wurde, dazu entschieden, nicht zur U-20-Nationalmannschaft zu reisen und weiterhin in Nürnberg zu trainieren.

Am Donnerstag bestreitet der 1. FC Nürnberg ein Testspiel gegen den VfB Stuttgart. In der Liga trifft man nach der Länderspielpause dann auswärts auf dessen Lokalrivalen Karlsruher SC (26.11., 13.30 Uhr), der anders als der FCN (zwei Punkte hinter Relegationsplatz 3) am Tabellenende festhängt (15. Platz).