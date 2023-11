Nürnbergs Castrop zwei Spiele gesperrt

Jens Castrop sah beim 3:1-Auswärtserfolg in Paderborn die Rote Karte, weshalb der Nürnberger Mittelfeldspieler einige Spiele zuschauen muss. Der DFB hat nun das Strafmaß verkündet.

Der 1. FC Nürnberg hatte am Samstag beim SC Paderborn alles im Griff und führte verdient mit 3:0. In Minute 61 ging Jens Castrop völlig unnötig gegen Sebastian Klaas in eine Grätsche und traf den Paderborner oberhalb des Sprunggelenks, der Torschütze des 1:0 sah die Rote Karte. Sein Team überstand die mehr als 30 Minuten Unterzahl, kassierte nur ein Gegentor und brachte den Sieg über die Zeit.

Die Länderspielpause verlängert sich durch den Platzverweis für Castrop nun um einige Wochen. Wie der DFB bekannt gab, muss der 1. FC Nürnberg zwei Spiele - in Karlsruhe (26. November, 13.30 Uhr) und gegen Düsseldorf (2. Dezember, 13 Uhr) - auf den Mittelfeldspieler verzichten.

In der Liga darf Castrop (elf Saisoneinsätze, ein Tor, ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,00) damit erst wieder beim Auswärtsspiel in Elversberg ran (10. Dezember), zuvor steht noch das Pokal-Achtelfinale auf dem Betzenberg in Kaiserslautern an (5. Dezember, 18 Uhr).