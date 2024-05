Mittelfußbruch! Bittere Belohnung für Wolfsburgs Top-Talent

Bitterer Sonntag für Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic: Der 19-Jährige brach sich bei seinem Kurzeinsatz in München (0:2) den Mittelfuß.

Bitterer Jokereinsatz: Dzenan Pejcinovic (Mi.) brach sich am Sonntag in München den Mittelfuß. IMAGO/regios24

Ralph Hasenhüttl hatte es angekündigt: Eine Chance für Wolfsburger Talente an den letzten beiden Spieltagen. Lange hatte Dzenan Pejcinovic darauf warten müssen, letztmals war er am 20. Spieltag beim 2:2 gegen Hoffenheim unter Ex-Coach Niko Kovac eingewechselt worden. Nun die Belohnung für den Nachwuchstorjäger, der in der U-19-Bundesliga in 18 Spielen 28 Tore erzielte. Am Sonntag in München (0:2) durfte er in den Schlussminuten für Jonas Wind aufs Feld - eine folgenschwere Einwechslung. Pejcinovic hat sich nach kicker-Informationen den Mittelfuß gebrochen.

Passiert ist es in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Nahe der Mittellinie kommt Pejcinvoic an den Ball, versucht diesen im Duell mit Dayot Upamecano zu behaupten. Es folgt direkt der Griff an den linken Fuß. Der 19-Jährige beißt auf die Zähne, humpelt die letzten zwei Minuten über das Feld, geht mit Schlusspfiff direkt in die Knie. Die Sorge ist bereits da groß. "Er hat sich den Fuß vertreten ohne Fremdeinwirkung. Es sieht nicht gut aus", sagt Coach Ralph Hasenhüttl nach dem Spiel, "wir schätzen, dass der Mittelfuß was abbekommen hat. Schade für ihn."

Röntgenbilder in Wolfsburg bringen Gewissheit

Die Bestätigung brachten die Röntgenbilder am Montagmorgen in Wolfsburg: Der Fuß ist gebrochen. Aus der Belohnung für seinen Fleiß in den zurückliegenden Monaten, seine Tore im Wolfsburger Nachwuchsteam wurde eine schwere Verletzung. "Ich wollte ihm was Gutes tun", betont Hasenhüttl, "das hat aber nicht funktioniert."

Pejcinovic könnte im Sommer verliehen werden

Bitter für das Großtalent. Das einzig Positive für Pejcinovic ist der Zeitpunkt der Verletzung. Die Saison ist fast rum, im Sommer stand für den Juniorennationalspieler (38 Tore in 38 U-Länderspielen für Deutschland) ohnehin kein Turnier an. Für den Teenager ist zunächst eine Operation angesagt. Und anschließend Urlaub und Reha. Bis zum Start in die neue Saison sollte Pejcinovic wieder fit sein. Dann noch in Wolfsburg? Das ist höchst fraglich. Eine Leihe steht im Raum, an Interesse an dem Torjäger mangelt es nicht. Daran dürfte auch die Verletzung nichts ändern.