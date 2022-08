Mittelfeldspieler mit internationaler Erfahrung: Fortuna verpflichtet Hendrix

Fortuna Düsseldorf verstärkt sein Mittelfeldzentrum mit Jorrit Hendrix. Der Niederländer, der über internationale Erfahrung verfügt, kommt ablösefrei ins Rheinland.

Jorrit Hendrix (Mitte) schließt sich Fortuna Düsseldorf an, Vorstand Klaus Alloffs (links) und Sportdirektor Christian Weber zeigten großen Interesse am Niederländer. Fortuna Düsseldorf

15 Spiele in der Champions League, 22 in der Europa League und ein Länderspiel für die Niederlande - Fortuna Düsseldorf verpflichtet einen international erfahrenen Mittelfeldspieler: Jorrit Hendrix, dessen ursprünglicher Vertrag bei Spartak Moskau aufgelöst worden war, schließt sich den Rheinländern an und unterschrieb beim Zweitligisten einen Einjahresvertrag. "Hendrix wird unser Mittelfeld mit seinen Qualitäten und seiner Erfahrung verstärken", wird Fortuna-Sportdirektor Christian Weber in der Pressemitteilung zitiert.

Zuletzt leihweise für Feyenoord Rotterdam aktiv

Der 27-Jährige durchlief die Jugendabteilungen von PSV Eindhoven und schaffte dort 2013 den Sprung in den Profi-Kader. Für seinen Ausbildungsverein lief er bis Januar 2021 auf - insgesamt stand er in 180 Partien für die erste Mannschaft der PSV auf dem Platz und feierte zwei Meisterschaften. Besonders in den Saisons 2014/15, 2017/18 und 2018/19 gehörte er zum Stammpersonal. Da seine Spielzeit aber im Anschluss immer geringer wurde, wechselte er zu Spartak Moskau. Über eine Leihe zu Feyenoord Rotterdam landet er nun im Rheinland. "Ich bin in einem guten Alter für einen Fußballer - jetzt möchte ich gerne viele Minuten für einen tollen Verein spielen", so Hendrix

Ausschlaggebend für den Zuschlag war der Kontakt zu den Verantwortlichen der Düsseldorfer. Sie seien von Beginn an "sehr interessiert" gewesen. Auch auf die Zustimmung in der Merkur Spiel-Arena freut der Neuzugang sich: "Ich war schon bei einem Spiel im Stadion - die Atmosphäre war toll und ich freue mich schon auf mein erstes Heimspiel", erläutert der Niederländer, der schon am Sonntag erstmals für die Fortuna auf den Rasen stehen könnte, wenn Fürth in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt gastiert (13.30 Uhr, LIVE bei kicker).