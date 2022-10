Mit Streich, Bruns und 23 Profis nach Nantes

Christian Streich und Co-Trainer Florian Bruns können nach zwei coronabedingt verpassten Spielen wieder coachen. Am Mittwochmittag fliegt der Freiburger Tross mit 23 Profis nach Nantes, wo der SC am Donnerstag seinen vierten Sieg in der Europa League anstrebt.

Wieder zurück im Freiburger Training: Chefcoach Christian Streich. IMAGO/Jan Huebner