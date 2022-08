Mit Sommer gegen Hoffenheim? Farke ist "sehr zuversichtlich"

Die personelle Qual der Wahl hat Daniel Farke vor Gladbachs Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim noch nicht. Erst nach und nach kehren die zuletzt angeschlagenen Spieler ins Training zurück. Gut sieht es derweil bei Yann Sommer aus.

Mit dem 9:1 im DFB-Pokal gegen den SV Oberachern ist Borussia Mönchengladbach ein erfolgreicher Pflichtspielauftakt geglückt, wenngleich der Sieg über den Oberligisten nur bedingt Aufschluss darüber gibt, wie weit die Fohlen unter Neu-Trainer Daniel Farke schon sind. "Wir haben im körperlichen Bereich sehr gut gearbeitet", zeigt sich Farke zufrieden mit der Vorbereitung, in der der 45-Jährige auch sein präferiertes Ballbesitzspiel schon gut vermittelt hat.

Personell hat es für Farke und die Borussia unter der Woche dafür ein Auf und Ab gegeben, während Kapitän Lars Stindl sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat und kurzfristig auch Luca Netz aus gesundheitlichen Gründen ein Wackelkandidat ist, haben sich einige Spieler im Mannschaftstraining zurückgemeldet. Allen voran ist Farke bei Yann Sommer "sehr zuversichtlich". Beim Schweizer, der auch die Binde von Stindl übernehmen wird, sehe es im Training schon sehr gut.

Auch Jordan Beyer, Tobias Sippel und Kouadio Koné haben unter der Woche Fortschritte gemacht, Letzterer hat laut Farke drei volle Einheiten mit der Mannschaft hinter sich. Noch nicht fit ist Marvin Friedrich, der nur individuell arbeiten gekonnt hat.

Keine Angebote für Bensebaini und Plea

So wird es am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die TSG Hoffenheim aller Voraussicht nach nur zwei Änderungen in der Pokal-Startelf geben. Sommer wird Ersatzkeeper Moritz Nicolas ersetzen, der durch das Fehlen von Stindl freigewordene Platz wird wohl an Patrick Herrmann gehen und Jonas Hofmann dadurch in zentralerer Position agieren.

Im Sturmzentrum gesetzt ist Marcus Thuram, der Franzose hat mit einem Hattrick auf sich aufmerksam gemacht. Auch wenn Thuram seine Form wieder gefunden zu haben scheint, ist die Borussia weiterhin auf der Suche nach einem Ersatz für den nach Monaco abgewanderten Breel Embolo. "Das ist kein Geheimnis", so Sportdirektor Roland Virkus, der dennoch "nicht in Hektik verfallen" will.

Auch bei den im nächsten Sommer auslaufenden Verträgen von Ramy Bensebaini und Alassane Plea gibt es noch keine Neuigkeiten. Immerhin habe laut Virkus "kein Spieler gesagt, dass er nicht verlängern will". Auch Angebote von anderen Vereinen sollen nicht vorliegen.