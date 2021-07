Mit Rückholoption: Bochum gibt Holtkamp an Bonner SC ab

Nun ist es offiziell: Wie der VfL Bochum am Freitag mitteilte, wechselt Lars Holtkamp vom Bundesliga-Aufsteiger zum Bonner SC. Die Bochumer behalten ihr Eigengewächs aber weiterhin im Auge.

Wechselt zum Bonner SC in die Regionalliga West: Bochum-Eigengewächs Lars Holtkamp. imago images/Team 2

Beim Bundesligisten wurde Holtkamp fußballerisch ausgebildet. Im Profibereich kam er jedoch bislang mit Ausnahme einer DFB-Pokal-Partie (3:0 gegen FV Engers) nicht zum Einsatz. In der vergangenen Rückrunde wurde er vom VfL an den Wuppertaler SV ausgeliehen, für den er verletzungsbedingt auf lediglich acht Einsätze kam. Immerhin lernte er in dieser sechsmonatigen Leihe schon einmal die Regionalliga West kennen, wo er für den Bonner SC nun auch wieder aktiv sein wird.

"Wir wünschen Lars viel Erfolg beim BSC", wird Sebastian Schindzielorz, der Bochumer Geschäftsführer Sport in der VfL-Mitteilung zitiert. "Für einen Spieler seines Alters ist Spielpraxis ein wesentliches Element der Entwicklung. Diese Spielpraxis hätten wir ihm nicht bieten können. Wir werden aber seinen Weg genau verfolgen. Aus diesem Grund haben wir eine Option verankert, ihn zum VfL zurückholen zu können."

Rexhbecaj-Transfer zu Bochum kurz vor der Ziellinie

Indes hat sich Elvis Rexhbecaj für den VfL Bochum entschieden. Der Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Köln ausgeliehen war, steht vor einem erneuten Leihgeschäft, diesmal zum Bundesliga-Aufsteiger aus Bochum.