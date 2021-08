Mit Kaufoption: Eintracht Frankfurt leiht Hauge von der AC Mailand aus

Der Deal ist perfekt: Eintracht Frankfurt verpflichtet Jens Petter Hauge von der AC Mailand - und will damit noch variabler werden.

Kurz nach dem DFB-Pokal-Aus bei Waldhof Mannheim (0:2) hat sich Eintracht Frankfurt personell noch einmal verstärkt. Der Bundesligist leiht Jens Petter Hauge (21), der zu den größten Talenten Norwegens zählt, zunächst für ein Jahr von der AC Mailand aus und verfügt anschließend über eine Kaufoption. Diese kann nach Angaben der Italiener bei Erfüllung "bestimmter Bedingungen" zur Kaufverpflichtung werden. Diese liegt bei etwa sieben Millionen Euro.

Der dreimalige A-Nationalspieler vereint Geschwindigkeit, Technik und Durchsetzungsvermögen im offensiven Eins-gegen-eins, weshalb er perfekt ins Frankfurter Beuteschema passt. Hauges primäre Position ist der linke Flügel, er kann aber auch rechts oder als hängende Spitze agieren.

Hauge: "Ich habe die Auftritte in der Europa League verfolgt"

"Mit Jens Petter Hauge fügen wir unserem Kader das nächste wichtige Puzzleteil hinzu", sagt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Unser Ziel ist es, den Kader so auszurichten, dass wir noch mehr Variabilität haben und weniger berechenbar sind. Neben eines hohen Tempos verfügt Jens Petter über Fähigkeiten, offensive Eins-gegen-eins-Situationen zu lösen und so aus allen offensiven Positionen Torgefahr auszustrahlen. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der bereits seine ersten Schritte bei einem absoluten Topklub auf internationalem Niveau gemacht hat und zudem auf fünf Jahre Erfahrung im professionellen Fußball zurückblicken kann."

Hauge war im Oktober 2020 nach 24 Scorerpunkten in 18 Einsätzen für fünf Millionen Euro von Norwegens damaligem Spitzenreiter und späterem Überraschungsmeister Bodö/Glimt zur AC Milan gewechselt, dort anfangs auch ordentlich gestartet, bis zum Saisonende aber immer weniger zum Einsatz gekommen. Nach 18 Spielen in der Serie A und zwei Toren kehrt der Mittelfeldmann Italien nun wieder den Rücken und probiert sein Glück in der Bundesliga.

Dort will er den berühmten "nächsten Schritt" machen. "Eintracht Frankfurt ist ein großer Traditionsverein und hat international bereits für viel Aufsehen gesorgt", so Hauge in der SGE-Pressemitteilung weiter. "Ich habe die Auftritte in der Europa League verfolgt und kann es selbst kaum erwarten, ab sofort das Eintracht-Trikot zu tragen."

