Milde DFB-Strafe: Kolke fehlt Rostock nur in Nürnberg

Hansa Rostock muss lediglich im ersten Spiel des neuen Kalenderjahres 2024 auf seinen Stammkeeper Markus Kolke verzichten. Das gab der DFB am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Hinter Hansa Rostock liegen chaotische Tage. Auf die Beurlaubung von Alois Schwartz folgte die deutliche 0:3-Niederlage in Paderborn, die wegen der massiven Fan-Ausschreitungen bundesweit Nachhall fand. Zu allem Überfluss verloren die abstiegsbedrohten Rostocker auch noch Stammkeeper Markus Kolke.

Glücklicherweise nicht wegen einer Verletzung, sondern "nur" wegen einer Roten Karte. Beim Stand von 0:1 in Paderborn war Kolke in der 62. Minute aus seinem Tor geeilt, um einen SCP-Angriff zu stoppen. Dem Hansa-Keeper blieb nichts anderes übrig, als Stürmer Ilyas Ansah von den Beinen zu holen.

Referee Wolfgang Haslberger zückte erst die Gelbe Karte und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der VAR meldete sich allerdings anschließend zu Wort, weil Kolke Ansah bereits vor dem Sechzehnmeterraum von den Beinen geholt hatte. Der 31-jährige Referee aus Bayern korrigierte seine Entscheidung in der Folge - und entschied auf Freistoß sowie Rot für Kolke.

Urteil bereits rechtskräftig

Am Montag teilte das DFB-Sportgericht nun mit, dass Hansa lediglich im ersten Spiel des neuen Kalenderjahres 2024 - einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am 20. Januar - auf Kolke verzichten muss. Der DFB begründete seine Entscheidung mit einem "unsportlichen Verhalten" von Kolke. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

"Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig", schloss der DFB sein Statement.

Kolke ist der große Rostocker Rückhalt , der 33-Jährige hatte bis dato noch keine einzige Zweitliga-Minute in dieser Saison verpasst (kicker-Notenschnitt 3,03). Nils-Jonathan Körber, der Kolke die restliche Spielzeit in Paderborn vertreten hatte, dürfte auch im Ligaspiel in Nürnberg zwischen den Pfosten stehen.