Zwei Doppelpacks und Tag der Joker: Rheinisches Derby endet 3:3

Nach einer umkämpften und mitunter spektakulären Partie mit zwei Doppelpacks und einem Premierentreffer trennten sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln mit 3:3.

Gladbachs Trainer Gerardo Seoane entschied sich nach dem 1:1 in Mainz zu zwei Änderungen: Netz begann statt Itakura (Bank) und übernahm die linke Abwehrseite, während Wöber ins defensive Zentrum rückte. Rechts kam Scally statt Lainer (Bank) zum Einsatz.

Der Kölner Coach Timo Schultz nahm nach der 0:2-Niederlage gegen Leverkusen ebenfalls zwei Wechsel vor. Für Thielmann (Rot-Sperre) und Ljubicic (Gelb-Sperre) spielten Huseinbasic und Kainz.

Alidou überrascht Nicolas - Hübers' Fehlpass wird bestraft

In einer von Beginn an intensiven, von einigen harten Zweikämpfen geprägten Partie erwischten die Kölner einen Traumstart. Kainz bediente im Strafraum Alidou, der anschließend aus ganz spitzem Winkel zum 1:0 ins Tor traf. Keeper Nicolas, der den Treffer aus nahezu unmöglichem Winkel im kurzen Eck mit dem Oberschenkel abfälschte, sah dabei sehr unglücklich aus (7.).

Gladbach antwortete mit wütenden Angriffen. Neuhaus traf fast im Gegenzug den Pfosten, anschließend klärte Carstensen gerade noch gegen Ngoumou (9.). In der zunehmend umkämpfteren Partie hatte die Fohlenelf auch im weiteren Verlauf Vorteile. Jordan verpasste zunächst noch knapp (30.). Doch nach einem Aufbaufehler von Hübers schickte Neuhaus halbrechts Honorat steil, der zum 1:1-Pausenstand vollstreckte (32.).

In der zweiten Hälfte wurde es noch turbulenter. Den Anfang machte Neuhaus mit seinem zweiten Pfostentreffer (53.). Obwohl die Fohlenelf mehr vom Spiel hatte, ging Köln nach einer Freistoßflanke erneut in Führung. Alidou traf per Kopfball zu seinem Doppelpack (64.).

Downs kontert Edeljoker Hack

Doch nun ging es erst richtig rund. Gladbach erhöhte den Druck und profitierte dann von einer Einwechslung: Denn Hack - gerade erst für Koné gekommen (70.) - traf per Kopfball erst zum 2:2 (71.). Und kurz nach dem Ausgleich im Getümmel im Strafraum sogar zum 3:2 zur erstmaligen Führung (73.).

Die Wende im Spiel? Mitnichten, denn auch für Köln traf mit Downs ein Joker nur wenige Minuten später akkurat zu seinem ersten Bundesliga-Tor (79.). In der Schlussphase gelang Hack tief in der Nachspielzeit beinahe sogar noch ein Dreierpack und damit die Entscheidung. Doch sein Schlenzer strich ganz knapp über die Querlatte, sodass es beim 3:3 blieb.

Die Borussia tritt am Dienstag im Nachholspiel des Pokal-Viertelfinales in Saarbrücken an (20.30 Uhr). Die Kölner haben am kommenden Freitag in der Liga RB Leipzig zu Gast (20.30 Uhr).