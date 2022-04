Meyerhöfers Horror-Verletzung überschattet Fürths Remis

Entsetzen kurz vor Schluss: Fürths Außenspieler Marco Meyerhöfer zog sich beim 0:0 in Frankfurt nach einem Foul von Jens Petter Hauge eine schwere Verletzung am Knöchel zu. Nach Abpfiff stellte sich der Däne in der Kabine.

Sehr lange Pause vor der Brust? Fürths Marco Meyerhöfer muss schwer verletzt abtransportiert werden. IMAGO/Hartenfelser