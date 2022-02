Meyerhöfer kehrt gegen Hertha BSC zurück

Beim 1:4 in Wolfsburg musste Fürth auf Marco Meyerhöfer verzichten. Am Mittwoch verließ der Rechtsverteidiger nach einem negativen Corona-Test die häusliche Isolation, kehrte ins Training zurück und steht am Samstag gegen Hertha BSC zur Verfügung.

Den positiven Befund Meyerhöfers in der vergangenen Woche machte die SpVgg erst am Sonntag vor dem Anpfiff publik. So erklärt sich, dass der 26-Jährige nun bereits wieder zurück ist.

Obwohl Meyerhöfer (kicker-Notenschnitt 4,13) wie die komplette Fürther Defensive im Liga-Vergleich eine bescheidene Saison spielt, ist er bei Leitl eine absolute Konstante und gesetzt. Er kam bislang in 19 der 21 Saisonpartien zum Einsatz, stand 18-mal in der Startelf und wurde nie ausgewechselt.

In Wolfsburg vertrat ihn U-20-Nationalspieler Simon Asta, ohne dabei überzeugen zu können. Um seinen Stammplatz muss der frühere Mannheimer also nicht bangen. Auch in der Aufstiegssaison erwies sich Meyerhöfer als verlässliche Größe, Ende August vergangenen Jahres verlängerte er seinen Vertrag bis 2025. Gegen Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) soll er nun wieder mithelfen, den insgesamt dritten Heimsieg und das fünfte ungeschlagene Spiel im Ronhof in Serie hinzulegen.