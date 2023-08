Mentalität und Fortune: Hansa jagt den HSV

Der FC Hansa Rostock ist zurück in der Erfolgsspur und nach dem knappen Sieg über Osnabrück auf Rang zwei geklettert.

Bereits die ersten drei Pflichtspiele von Hansa Rostock konnten sich sehen lassen. Am 1. Spieltag setzten sich die Hanseaten mit 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg durch, dem 2:1-Sieg beim Aufsteiger SV Elversberg ließ das Team von Trainer Alois Schwartz ein 3:0 i.E. beim FSV Frankfurt und somit den Einzug in die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals folgen.

Den ersten Rückschlag für die Kogge gab es am 3. Spieltag mit der 1:2-Heimniederlage gegen Hannover 96. Die passende Antwort aber folgte prompt, der FC Hansa fand mit dem jüngsten 2:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück zurück in die Erfolgsspur und ist nach drei Punktsiegen aus vier Partien als Tabellenzweiter nun HSV-Jäger Nummer eins.

Zum Matchwinner der Hanseaten avancierte Kai Pröger, der das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte: Der 31-jährige Routinier hatte in der 67. Minute gegen die Niedersachsen bei einem Handelfmeter Verantwortung übernommen und trat an. Seinen Versuch wehrte VfL-Torhüter Lennart Grill ab. Allerdings klatschte der Ball danach an den Pfosten und von dort aus auf den Fuß von Pröger, der ohne Mühe zum 2:1-Endstand ins verwaiste Tor abstaubte.

Pröger steigert sich deutlich

Blondschopf Pröger erzielte somit im fünften Pflichtspiel seinen ersten Saisontreffer. Vor der Partie gegen den VfL war der Offensivspieler noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Gegen Osnabrück zeigte sich Pröger aber deutlich verbessert. "In der bisherigen Saison habe ich die Abschlüsse noch nicht so gebracht, wie ich mir das vorstelle", kommentierte Hansas Angreifer.

Die Kogge hat nun neun Punkte aus vier Spielen gesammelt und darf sich etwas überraschend über Platz zwei freuen. Trotz spielerisch wenig überzeugender Leistungen ziehen die Rostocker enge Partien derzeit auf ihre Seite. "Gegen Osnabrück hat die Mannschaft hintenheraus wieder gezeigt, welche Mentalität sie hat", lobte Trainer Schwartz.

Jetzt geht's zum Spitzenspiel in den Volkspark

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) reist Rostock zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter zum Hamburger SV und könnte im Erfolgsfall den Platz an der Sonne ergattern.