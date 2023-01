Mentalität als Schlüssel: Fortuna pirscht sich oben an

Fortuna Düsseldorf gelang beim Re-Start ein 3:2 gegen den 1. FC Magdeburg. Ein verdienter Sieg, wie nicht nur Coach Daniel Thioune meinte.

Es sei "ein nächster Schritt", dass man das Spiel hintenraus auf die eigene Seite gezogen habe, wird Thioune auf der vereinseigenen Website bezüglich des späten Siegtreffers durch Shinta Appelkamp (84.) zitiert.

Thioune lobt Doppelpacker Kownacki

Ein vermeintlicher Früh- geriet gegen den Aufsteiger zu einem Fehlstart, als Dawid Kownacki einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter verschoss und Moritz Kwarteng dieses Versäumnis mit dem 1:0 für die Gäste bestrafte (6.). Die Rheinländer blieben unbeeindruckt - auch Kownacki, der fast postwendend egalisierte (9.). Thioune, der am Donnerstag seinen Vertrag bis 2025 verlängert hatte, lobte seinen Stürmer auch dafür, dass er "mental so stabil ins Spiel zurückgekommen" sei und auch noch für das 2:1 sorgte (34.).

Ich wusste, dass wir heute noch eins schießen würden. Felix Klaus

Kownackis polnischer Landsmann Michal Karbownik schlug in dieselbe Kerbe, für den Außenbahnspieler war der "Schlüssel zum Sieg die Mentalität". Auch nach dem Ausgleich - erneut durch Kwarteng (59.) - unterstrich Düsseldorf seinen Willen, unbedingt den Dreier einfahren und erstmals in dieser Saison einen Rückstand drehen zu wollen. Was auch gelang: "Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt. Ich wusste, dass wir heute noch eins schießen würden", sagte Mittelfeldspieler Felix Klaus, der das 3:2 als "hoch verdient" bewertete.

Mit 29 Zählern hat sich die Fortuna damit zunächst im Vorderfeld festgebissen. Genau wie das punktgleiche Paderborn, wo für die Thioune-Schützlinge am kommenden Freitag eine knifflige Auswärtsaufgabe wartet.