Meisterschaftsprämie? "Da werden wir uns großzügig zeigen"

Borussia Dortmund ist Erster - und hat "noch genau fünf Schritte" zu gehen. Dann könnte es auch Bonusgeld geben.

Zehn Jahre in Folge hatte sich der FC Bayern zuletzt zum deutschen Meister küren lassen. Und nun? Fünf Spieltage vor Schluss thront plötzlich Borussia Dortmund, der letzte Titelträger vor der Münchner Herrschaft, ganz oben - der FCB-Ausrutscher in Mainz (1:3) und der BVB-Erfolg über Eintracht Frankfurt (4:0) machte es möglich.

Und motivierte am Samstagabend vor allem die Fanschar der Schwarz-Gelben, die schon unmittelbar vor dem Anpfiff und in den ersten Minuten nach Anstoß den Signal-Iduna-Park emotional aufzuheizten. Um 19.13 Uhr etwa, als die Partie nach Mats Hummels' Kopfballtor zum 3:0 bereits entschieden war, sangen die BVB-Fans erstmals an diesem Tag: "Deutscher Meister wird nur der BVB".

Terzic: "Ein toller Schritt - mehr aber nicht"

Die brodelnde Stimmung blieb von den Beteiligten natürlich nicht unbemerkt. Besonders Torwart Gregor Kobel lobte den eigenen Anhang sehr im Gespräch mit "Sky": "Das Ergebnis der Bayern hat noch eine Extraportion Intensität ins Stadion gebracht. Das hat man von Anfang an gemerkt. Die Fans waren da, haben uns nach vorne gepeitscht. Mit so einer Energie zu Hause können wir immer zur Hochform auflaufen."

Karim Adeyemi, der mit über 33 km/h der schnellste Spieler des Abends war, spürte ebenfalls etwas: "Wir waren richtig bereit und haben heute gezeigt, was wir können. Wenn wir so die nächsten Spiele spielen, dann wird es sehr gut ausschauen." Sehr gut in Sachen erster Meisterschaft seit 2012, damals errungen unter Trainer Jürgen Klopp.

Der jetzige Trainer Edin Terzic will soweit aber noch nicht blicken, auch wenn sich der BVB-Coach natürlich stolz auf die Leistung seiner Schützlinge zeigte. "Wir haben es heute durchgezogen und einen richtig tollen Schritt gemacht - mehr aber auch nicht. Es sind noch genau fünf Schritte. Jetzt reden wir erst einmal über das, was nächste Woche auf uns wartet: ein schweres Auswärtsspiel (in Bochum; Anm. d. Red.). Da können wir die nächsten Punkte einfahren und das Polster etwas vergrößern." Aktuell ist es ein Punkt auf Bayern.

Prämien? "Erst gilt es, die Aufgaben anzugehen"

Was passiert aber, wenn es mit dem großen Coup klappen sollte? Hier stellte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der die Meisterschaft 2012 noch als aktiver Profi erlebt hatte, klar, dass an große Feierlichkeiten auf dem Borsigplatz noch nicht gedacht wird: "Wir haben noch weitere Heimspiele und ein Restprogramm, wo wir es jetzt aus eigenen Mitteln schaffen können. Wir werden jetzt aber nicht in übergroße Euphorie verfallen. Das Restprogramm kann überall Stolpersteine zulassen." Er gab allerdings auch zu: "Die Tabelle sieht jetzt ganz gut aus."

Angesprochen auf eine etwaige Meisterschaftsprämie für die Dortmunder Spieler, die laut Kehl vom Mannschaftsrat ausgehandelt wird, ließ er sich zudem entlocken: "Da werden wir uns großzügig zeigen." Für Kobel ist so etwas aber noch maximal im Hinterkopf: "Eine Meisterschaftsprämie ist noch weit entfernt. Erst gilt es, die restlichen Aufgaben anzugehen." Angefangen beim kleinen Ruhrpott-Derby in Bochum.