"Meine Oma hat mich gezwungen": Wimmers Weg vom Bauernhof in die Bundesliga

Patrick Wimmer (21) gehört zu den aufstrebenden Offensivspielern der Bundesliga. Dass es der Österreicher so weit geschafft hat, hat er auch seiner Großmutter zu verdanken - und einer Entscheidung in der vierten Klasse.

Ohne seine Oma könnte man Patrick Wimmer jetzt wohl nicht in einer Reihe mit Kevin De Bruyne und Lionel Messi nennen. Denn als Kind kam der heute 21-Jährige zunächst nicht selbst auf die Idee, Fußball zu spielen. "Meine ältere Schwester hat schon vor mir Fußball gespielt und meine Oma hat mich gezwungen, dass ich mit ihr mitfahre und mitspiele, weil ich immer zu Hause gesessen bin und nichts gemacht habe", erzählt Wimmer in der neuen Folge von "kicker meets DAZN". "So hat sich das dann entwickelt, dass ich jetzt hier sitze."

Dennoch hätte der Offensivspieler des VfL auch eine andere sportliche Karriere einschlagen können. "In der Mittelstufe war ich im Alter von 10 bis 14 drei, vier Jahre Gewichtheber und war auch internationaler Meister in meiner Gewichtsklasse", berichtet er und fügt schmunzelnd hinzu: "Ich war früher auch ein bisschen fester, da gab es nicht so viele gute Gegner in meiner Altersklasse und es war nicht so schwer, zu gewinnen."

KMD #160 - Patrick Wimmer Alles drin! Nicht nur im Meisterschaftskampf der Bundesliga, sondern auch in der neuen Folge kicker meets DAZN! Benni und Alex diskutieren sich die Köpfe heiß zur Causa Neuer, sprechen mit Wolfsburgs Patrick Wimmer über Bauernhöfe, Lionel Messi und das Wiener Stadtderby, beleuchten den aktuellen Konflikt zwischen Bundesliga-Trainern und Schiedsrichtern und lassen sich von kicker-Experte Michael Pfeifer den Breitenreiter-Rauswurf in Hoffenheim erklären! KMD #159 - Tom Bartels + Marco Hagemann 30.01.2023 KMD #158 - Christopher Trimmel Vol. II 26.01.2023 KMD #157 - Christopher Trimmel Vol. I 23.01.2023 KMD #156 - Daniel Siebert 16.01.2023 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

In der vierten Klasse habe er sich dann aber für Fußball entschieden. "Zum Glück", sagt Wimmer. "Sonst wäre das alles nicht so gekommen." Heute stemme er zwar auch noch Gewichte - "aber jetzt nur noch ein- oder zweimal die Woche beim Krafttraining". Ab dieser - im Nachgang - richtigen Entscheidung habe er dann viel Zeit mit dem Ball statt mit der Hantel verbracht. "Der kleine Patrick war sehr viel auf Wiesen unterwegs früher", erzählt er. "Wir hatten eine Pfarrwiese, da war ich mit meinen Jungs immer kicken."

An Grünflächen mangelte es in seiner Heimat jedenfalls nicht. Wimmer stammt aus einem kleinen Dorf in Niederösterreich. "Da gibt es 16 Häuser, ich komme selbst vom Bauernhof", erklärt er. Einen Bauernhof, auf den es Wimmer nach der Karriere wieder hin ziehen könnte. "Da wirst du mich vielleicht mit 35 schon sehen", so Wimmer. "Einen konkreten Plan gibt es nicht, aber der Bauernhof soll weitergeführt werden. Es ist noch nichts konkret, aber es ist ein Thema." Momentan gebe es die Überlegung, "dass der Bauernhof komplett auf mich überschrieben wird."

Mit dem Landleben kennt sich der Offensivspieler jedenfalls bestens aus - und kann sie sogar innerhalb des VfL Wolfsburg ausspielen. "Zu Hause bin ich viel Traktor gefahren und habe gemäht", sagt er. "Da bekommen auch unsere Greenkeeper mal Tipps."

Was das Spiel unter Niko Kovac ausmacht, warum der Kopf die Schwachstelle seines Körpers ist und welche Schulnote er sich selbst für die aktuelle Saison geben würde, verrät Wimmer in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

