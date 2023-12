Meine Familie: Als Deutschland sensationell die Basketball-WM gewann

Deutschland, ja wirklich, wird Basketball-Weltmeister! Für kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz ist das der Wahnsinn. Auch wenn er für den kicker diesmal nicht vor Ort sein kann, ist er mit vollem Herzen dabei.

Am Ende sind immer die USA der Maßstab im Basketball: Erfinderland, beste Liga, beste Spieler. Das Dream-Team bei Olympia 1992, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, später dann Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James - Legenden. Die Staaten sind auch für mein Basketball-Fieber mitverantwortlich. Genauer gesagt die drei "Ami"-Familien in meiner Nachbarschaft nahe der US Air Base Ramstein in der Pfalz.

Im Hof werfen wir gemeinsam Körbe, und ab und an kann ich nebenan die NBA im US-TV sehen. Besonders gerne natürlich diesen großen blonden Deutschen, der nicht nur den amerikanischen Maßstäben genügt, sondern als German Wunderkind die NBA sogar aufmischt: Dirk Nowitzki.

Im August 2023 zieht der Würzburger, der seine Dallas Mavericks 2011 als Außenseiter zum NBA-Titel geführt hat, als erster Deutscher in den USA in die Basketball Hall of Fame ein. Nowitzki führt auch das Nationalteam zu beachtlichen Erfolgen: WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005 und Olympia-Teilnahme 2008.

Eine Hoch-Phase, nachdem der bisher einzige Titel des Deutschen Basketball-Bundes zuvor bei der Heim-EM 1993 ein Won-Hit-Wonder gewesen war. Besonders, wenn Nowitzki mal fehlt, merkt man, wie sehr die Mannschaft von ihm und seinen Leistungen abhängig ist. Seit einigen Jahren hat Deutschland nun die mit Abstand beste Spieler-Generation, in Spitze und Breite. Da sind sich alle einig, Nowitzki inklusive.

Schröder wird zum unumstrittenen Boss

2022 war diese Generation dann auch erstmals erfolgreich. Bronze bei der Heim-EM. Ein Ausrufezeichen von Dennis Schröder und Kollegen. Schröder, NBA-Star und Kapitän, ist als Typ ganz anders als der bescheidene Nowitzki, er polarisiert mit seiner extravaganten Art. Sein sportliches Ausnahmetalent als Aufbauspieler steht hingegen nie infrage. Durch eine beachtliche Entwicklung zum fokussierten Teamplayer und Anführer bringt er sein Können bei der EM erstmals fast ideal zum Wohle des Kollektivs ein. Das ist auch ein großes Verdienst von Gordon Herbert.

Der Kanadier löst nach Olympia 2021 den glücklosen Henrik Rödl als Bundestrainer ab, macht Schröder zum unumstrittenen Boss und schwört um ihn herum die übrigen Klassespieler aus NBA und Euroleague auf einen ehrgeizigen Drei-Jahres-Plan bis Olympia 2024 ein. Medaillen sind das selbstbewusste Ziel. Mit Blick auf die unglückliche Halbfinalniederlage gegen Europameister Spanien fehlte schon 2022 nicht viel zum ganz großen Wurf.

Was aber ist für dieses Team bei der WM 2023 in Indonesien, Japan und auf den Philippinen drin? Jetzt kommen wieder die USA ins Spiel, als Gradmesser. Gegen die "Amis" bestreitet das DBB-Team ein paar Tage vor WM-Start in Abu Dhabi ein Testspiel und verliert, wie bisher immer. Und dennoch ist diesmal etwas anders. Die Deutschen - neben Schröder bilden Vize-Kapitän Johannes Voigtmann (Olimpia Milano), NBA-Jungstar Franz Wagner (Orlando Magic), NBA-Big-Man Daniel Theis (Indiana, jetzt L.A. Clippers) sowie Scharfschütze Andi Obst (Bayern München) die Startformation - liegen lange in Führung und verlieren am Ende unglücklich und knapp.

Ein bisschen auch noch "meine" Generation

Es ist richtig was drin für uns, denke ich mir, nachdem ich die Highlights gesehen habe. Die Wir-Form sei an dieser Stelle erlaubt. Basketball in Deutschland ist zwar keine kleine Nischen-Sportart mehr, aber trotzdem noch eine große Familie. Man kennt sich irgendwie, und wenn nicht, fühlt man sich einander nah. Seit ich elf Jahre alt bin, spiele ich im Verein, bis zur Herren-Oberliga. Ich habe Jugendmannschaften und eine Saison ein Frauen-Team trainiert, als Schiedsrichter Zweitligaspiele der Frauen und Viertligaspiele der Männer gepfiffen. Meine Journalisten-Laufbahn, die mich hauptberuflich bald zum kicker führte, nahm durch meine Mitarbeit im 2011 neu gegründeten deutschen Basketball-Magazin "BIG" Fahrt auf.

So ein bisschen ist es auch noch "meine" Generation, die da spielt, auch wenn kein 34-Jähriger mehr dabei ist. Gegen Elias Harris, für die Bayern noch in BBL und Euroleague aktiv, habe ich einige Male in der Jugend gespielt. Dass er schon seit Jahren kein Thema mehr für das Nationalteam ist, sagt viel über dessen hohe Qualitätsdichte aus.

Privat und beruflich mit dem Basketball verbunden: kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz. Carsten Schröter-Lorenz

Die Heim-EM 2022 begleite ich für den kicker. Professionell, aber immer auch mit heißem Herzen. Ersteres ist bei der WM ausgeschlossen. Unser drittes Kind kommt zwei Wochen vor WM-Start auf die Welt. In der Elternzeit versuche ich, die mittags stattfindenden Spiele so gut es geht zu verfolgen. Teilweise live mit schlafendem Baby im Arm, Kopfhörern und iPad. Meistens aber zeitversetzt am Abend.

Mit eineinhalb blauen Augen gegen die USA

Beeindruckend ist, wie sich neben Schröder und dem wegen einer Verletzung nur viermal eingesetzten Franz Wagner in jedem Spiel mindestens ein anderer Spieler zum X-Faktor aufschwingt. Beim von Wagners Knöchelverletzung überschatteten Starterfolg gegen Japan ist es sein großer Bruder und Orlando-Teamkollege Moritz, der mit 25 Punkten und neun Rebounds vorangeht. Beim Thriller-Sieg gegen Australien macht Maodo Lo 20 Punkte. Gegen Finnland trumpfen die beiden Energizer Isaac Bonga (15 Punkte) und Johannes Thiemann (13) auf. Beim 100:73 über Georgien ragt wieder Lo mit perfekter Dreierquote (6/6) und 18 Zählern aus einem Kreis von sechs zweistellig punktenden Spielern heraus.

Gegen Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic (Dallas) liegen die DBB-Jungs erst zurück, dann fetzen sich auch noch Schröder und sein langjähriger Kumpel Theis auf dem Feld und während einer Auszeit. Was auch zum Streit zwischen Schröder und Herbert führt. Der Coach lässt beide zunächst auf der Bank schmoren, danach aber drehen sie auf und setzen mit dem Team das nächste Ausrufezeichen: 100:71! Neben Theis (14 Punkte, 7 Rebounds) sorgt auch wieder Bonga (12 und 5) für wichtige Momente.

Im Viertelfinale gegen Lettland kompensieren neben dem wiedergenesenen Franz Wagner vor allem Moritz Wagner (12 und 4) und Thiemann (10 und 7) Schröders einzig schwachen Auftritt. Hätte der Lette Davis Bertans seinen letzten Wurf mit der Schlusssirene versenkt, wäre der WM-Traum gegen den Außenseiter plötzlich geplatzt. Diesen unerwarteten, einzigen Schwächemoment im ganzen Turnier überstehen die Jungs aber mit eineinhalb blauen Augen, und dann kommen - natürlich wieder - die US-Amerikaner, von Natur aus Gold-Favorit.

Ein Internet-Hit, ein Monster - ein historischer Sieg

Weil das Halbfinale erneut am Nachmittag stattfindet, hat die Kinder- und Baby-Betreuung Vorrang. Meine Frau und ich wollen es ohne Kenntnis des Ergebnisses am Abend schauen, wenn die Kids schlafen. Dann aber explodiert während des Spiels mein Handy vor Nachrichten. Bei aller Disziplin, diese zu ignorieren, muss ich zwischendurch doch kurz mal reinschauen, mache bei knapper Führung mit Gänsehaut und klopfendem Herzen wieder aus, ahne aber, dass etwas Besonderes passiert. Deutschland gewinnt zum ersten Mal gegen die USA. Und nicht irgendwie! Es ist keine hässliche, mit Glück und fiesen Tricks gewonnene Abwehrschlacht gegen die Übermacht. Im Gegenteil. Schröder und Co. fordern die US-Boys zum Duell heraus: Lasst uns zocken, möge der Bessere gewinnen! Und in einem epischen Offensivspektakel zocken WIR die Amis mit 113:111 aus der Arena von Manila - unfassbar! Dass die allergrößten Stars um LeBron James fehlen - geschenkt.

Unser Sniper Andi Obst wird dank seiner Gala (24 Punkte, 6 Assists) zum weltweiten Internet-Hit. Und auch das in der vergangenen Saison von seinem NBA-Team Indiana oft verschmähte "Monster" Theis wächst neben Schröder und Franz Wagner über sich hinaus (21 Punkte, 7 Rebounds). Die Zwei-Meter-Riesen tollen nach der Schlusssirene wie kleine Kinder übers Feld, haben nach diesem historischen Sieg Tränen in den Augen. Der einzige Haken: Es war erst das Halbfinale. Das darf, so unpassend das klingt, noch nicht der Höhepunkt gewesen sein.

Tränen in Manila, Tränen im Wohnzimmer

Noch mal sammeln, im Endspiel gegen Serbien mit Trainer Svetislav Pesic, der Deutschland 1993 zum EM-Titel coachte und danach lange in Berlin und bei den Bayern wirkte, noch mal Höchstleistung abrufen. Finale am Sonntagnachmittag. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Bei unseren vier und zweijährigen Töchtern achten wir sehr auf den Fernsehkonsum. Die Große hat bis zu ihrem dritten Geburtstag nicht mal ein Kinderfilmchen gesehen. Die Kleine darf nun manchmal ein wenig mitschauen. Aber an diesem historischen Sonntag läuft bei uns zum ersten Mal, seit wir Kinder haben, tagsüber die Glotze - und zwar das ganze Spiel.

Es ist eng, umkämpft, emotional. Wieder funktioniert unser Team als Kollektiv, und wieder springt einer Dennis und Franz besonders zur Seite: Team-Rückgrat Joe Voigtmann. Der 2,11-Meter-Mann, den ich zu Beginn seiner Profizeit und zum Start meines Reporterlebens in Frankfurt kennengelernt habe, zeigt im wichtigsten Spiel seine beste Leistung (12 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists) und krönt die deutsche X-Faktor-Serie in diesem Turnier. Jeder kämpft für jeden.

Kurz vor Schluss ist es immer noch eng, dann sieht es gut aus. Trotzdem: Jeder weiß, wie schnell es im Basketball gehen kann. Die letzten Minuten bis zur erlösenden Sirene verfolge ich mit beiden Töchtern im Arm und Tränen in den Augen. "Warum weint der Junge im blauen Trikot?", fragt mich die Große. "Weil er traurig ist, dass seine Mannschaft verloren hat", sage ich ihr und bin überglücklich. Weil meine Mannschaft gewonnen hat. Das ist natürlich auch ein bisschen absurd, weil ich Tausende Kilometer weit weg bin und mit dem sportlichen Erfolg rein gar nichts zu tun habe. Wegen der Geburt unseres Sohnes vier Wochen zuvor bin ich aber ohnehin grundsätzlich glücklich und emotional. Und in der Zeit vor den Kindern hat eben Basketball einen großen Teil meines Lebens eingenommen.

Lohn für die gesamte deutsche Basketball-Familie

Der Tag nach dem Finale ist mein erster Arbeitstag. Ich schreibe, damit ich auch beruflich doch noch ein bisschen was mit dem WM-Titel zu tun habe, eine lange Online-Analyse und darf am nächsten Morgen in Frankfurt beim Weltmeister-Empfang als Reporter dabei sein. Da ist sie wieder, die deutsche Basketball-Familie. Ob unter den Fans oder Backstage, ich treffe viele bekannte Gesichter. Und dieses unfassbar geile Team, diesen verschworenen Haufen, der kurz vor Weihnachten völlig verdient von Deutschlands Sportjournalisten zur Mannschaft des Jahres gewählt wird - und Herbert vom DOSB zum Trainer des Jahres.

Beim Empfang gratuliere ich Co-Trainer Klaus Perwas. Er hat mir vor zwölf Jahren Tipps gegeben, als ich vor seinem Trainerbüro in der Halle der Frankfurt Skyliners jeden zweiten Samstag eine U-12-Auswahl trainiert habe. Perwas lebte jahrelang nur für den Basketball. Inzwischen hat er auch eine kleine Tochter - und eine WM-Goldmedaille. Gefühlt ist dieser historische Titel auch ein kleiner Lohn für alle, die sich seit Jahrzehnten um den deutschen Basketball kümmern. Ob mit Unterstützung der Amis - oder ohne.