"Mein Traum": Müller bekommt ersten Profivertrag in Fürth

Philipp Müller, seit seinem 12. Lebensjahr bei den Franken, unterschreibt seinen ersten Profivertrag in Fürth.

Philipp Müller kam bereits 2016 vom FC Eintracht Bamberg 2010 zur Spielvereinigung. Damals war der heute 20-Jährige gerade einmal 12 Jahre alt. Der Mittelfeldspieler durchlief seitdem alle Jugendmannschaften und führte die Kleeblatt-U-19 vor einem Jahr als Kapitän zum Bundesliga-Aufstieg.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Philipp den nächsten Youngster haben, der es aus unserem Nachwuchs zu den Profis schafft. Es hat uns große Freude bereitet, seine Entwicklung über die letzten Jahre zu begleiten", wird Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er hat sich diesen nächsten Schritt jetzt auch verdient und wir sind glücklich, dass Philipp weiter Bestandteil der Profimannschaft bleibt und wir ihn bei seiner Entwicklung weiterhin unterstützen werden." Die genaue Vertragslaufzeit gab der Zweitligist nicht preis.

Der defensive Mittelfeldspieler Müller stand im Mai 2023 beim letzten Saisonspiel 2022/23 zum ersten Mal im Profi-Kader in der 2. Liga. Nach fünf weiteren Kadernominierungen in der aktuellen Saison folgte sein Profi-Debüt: Am 31. März 2024 stand der Youngster im Heimspiel gegen den Hamburger SV erstmals in der Startelf, wurde danach noch dreimal eingewechselt und stand in Wiesbaden ein weiteres Mal in der Anfangsformation.

"Er gibt immer Vollgas"

"Wir haben unsere Nachwuchsteams immer im Blick, schauen regelmäßig bei den Spielen vorbei, und der Weg von Philipp zeigt einmal mehr, wie man sich beim Kleeblatt mit guten Leistungen aus dem eigenen NLZ bis zu den Profis entwickeln kann", sagt Fürths Coach Alex Zorniger. "Er hat sich über konstante Einsätze in der U 23 hochgearbeitet und gibt immer Vollgas und weiß aber auch, dass es noch viel zu lernen gibt vor allem auf dieser anspruchsvollen Position. Wir werden diesen Prozess bei all unseren Jungen fördern, sie aber auch fordern."

Podcast Bayerns Trainersuche: Wie wahrscheinlich ist ein Tuchel-Verbleib? Flick? De Zerbi? Oder bleibt doch Thomas Tuchel? Bayern-Reporter Frank Linkesch gibt ein Update zur Trainersuche des FC Bayern. Außerdem: Neue Namen für Nagelsmanns EM-Kader - und ein ehemaliger Bundesliga-Coach wird Kanada-Trainer. alle Folgen

Müller kam bereits als U-19-Spieler zu 13 Einsätzen in der Fürther U 23 in der Regionalliga Bayern, wo er im Anschluss in seinem ersten Jahr im Herrenbereich sofort gesetzt war. Jetzt unterschrieb Müller seinen ersten, langfristigen Profi-Vertrag beim Kleeblatt.

"Wenn du seit der Jugend hier spielst, träumst du natürlich davon, irgendwann auch für die Profis spielen und einen Profi-Vertrag unterschreiben zu dürfen", so Müller. "Ich möchte mich bei den vielen Wegbegleitern bedanken, die mir dabei geholfen haben, meinen Traum leben zu dürfen."