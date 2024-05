Mehlem will weg, Marseiler im Anflug

Vorm Saisonfinale ist bei den Lilien einiges in Bewegung. Sportdirektor Fernie setzt gezielt auf Aufsteiger, zugleich zeichnet sich ein schmerzhafter Abschied ab.

Will in der Bundesliga bleiben: Darmstadts Mittelfeld-Motor Marvin Mehlem. IMAGO/foto2press

Der Glaube an einen sportlich versöhnlichen Saisonausklang ist bei Absteiger Darmstadt eher theoretischer Natur. "Ich hoffe, es wird nicht schon schlimmer", unkte Verteidiger Christoph Klarer nach dem blamablen 0:6 gegen Hoffenheim mit Blick auf den 34. Spieltag beim BVB. Vorab zeigt sich bereits: Die Verletztenmisere begleitet die Lilien bis zum bitteren Ende. Am Mittwoch musste Angreifer Luca Pfeiffer mit schmerzhaft lädiertem Fuß das Training abbrechen. Fabian Nürnberger, der sich gegen Hoffenheim an der Schulter verletzt hat, fällt ebenfalls definitiv aus. Diagnosen sind in beiden Fällen bislang nicht öffentlich kommuniziert.

Auch Dresdens Will rückt ins Lilien-Visier

Mit einer positiven Nachricht könnte der Klub noch vor der letzten Saisonpartie indes womöglich ebenfalls aufwarten. Die seit geraumer Zeit angebahnte Verpflichtung von Angreifer Luca Marseiler (27, Viktoria Köln) steht unmittelbar vor dem Abschluss. Der dribbelstarke 1,76-Meter-Mann kommt ebenso wie Mittelstürmer Fynn Lakenmacher (24, 1860 München) ablösefrei aus der 3. Liga. Dass Sportdirektor Paul Fernie auf solche "Aufsteiger" setzt, deren Verträge auslaufen, hat offensichtlich Methode: Für die Sechserposition ist Paul Will (25) von Dynamo Dresden ins Darmstädter Visier gerückt. Ein entsprechender Bericht der BILD deckt sich mit kicker-Informationen.

Mehlems Ausstiegsklausel liegt bei unter zwei Millionen Euro

Parallel dazu droht den Lilien indes der schmerzhafte Verlust eines absoluten Leistungsträgers. Mittelfeld-Motor Marvin Mehlem (26) hat bei den Verantwortlichen über seinen Berater Ingo Haspel hinterlegen lassen, seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Gleichzeitig sondiert Haspel den Markt, um seinem Schützling bereits in der kommenden Saison einen neuen Arbeitsplatz zu verschaffen. Mehlem, nach kicker-Notenschnitt (3,53) aktuell bester Darmstädter Feldspieler, strebt einen Verbleib in der Bundesliga an. Was angesichts einer in seinem Kontrakt verankerten fixen Ablöse von unter zwei Millionen Euro keineswegs utopisch erscheint. In 18 Startelfeinsätzen (drei Tore, zwei Assists) hat der kampfstarke Kreativkopf durchaus seine Tauglichkeit fürs Oberhaus nachgewiesen. Weshalb nicht wenige glauben: Hätte Mehlem nicht wegen zweier Wadenbeinbrüche jeweils wochenlang auf Eis gelegen, wären die Lilien dem Klassenerhalt deutlich nähergekommen.