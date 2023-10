Mehlem: Vom ewigen Talent zum cleveren Hund

An den fußballerischen Fähigkeiten von Marvin Mehlem gab es nie Zweifel. Allerdings gelang es dem Mittelfeldspieler lange nicht, sein Potenzial konstant abzurufen. Das hat sich inzwischen geändert. Mit 26 Jahren ist er in seiner ersten Bundesliga-Saison einer der absoluten Leistungsträger des SV Darmstadt 98.

Die Szene in der 50. Minute der Partie gegen Werder Bremen (4:2) macht deutlich, was Marvin Mehlem auszeichnet: Nach einem langen Ball geht er am Bremer Strafraum zu Boden, doch das Spiel läuft weiter. Er rappelt sich auf, ist nach einem abgefangenen Bremer Fehlpass sofort wieder anspielbar, bleibt allein vor dem gegnerischen Keeper cool, verzögert noch und verwandelt dann zum 3:0.

Leistungsträger und erfolgreichster Torschütze

Damit krönte der Mittelfeldspieler seine starke Leistung. Bereits das 1:0 hatte er mit viel Übersicht vorbereitet, zudem zeigte er eine enorme Laufleistung, war beim Pressing auf die Bremer Defensive meist in vorderster Front. Mehlem ist in dieser Saison mit drei Treffern nicht nur der erfolgreichste Torschütze des Aufsteigers, sondern auch einer der absoluten Leistungsträger bei den Lilien (kicker-Notenschnitt 3,17).

Immer wieder Leistungseinbrüche

Mit 19 war Mehlem 2017 vom Karlsruher SC ans Böllenfalltor gekommen. Immer wieder ließ der ehemalige U-19-Nationalspieler in den vergangenen gut sechs Jahren sein Talent aufblitzen. Doch nach einem oder zwei guten Spielen folgte meist ein Leistungseinbruch. Erst unter Trainer Torsten Lieberknecht stabilisierte er sich und reifte bereits in der vergangenen Zweitliga-Saison zu einer der Stützen der Aufstiegsmannschaft.

Dass es nun auch in der Bundesliga so gut für Mehlem läuft, kommt für seinen Keeper Marcel Schuhen nicht überraschend. "Marv ist für mich ein Spieler, der in die Liga sehr gut passt", sagt Schuhen. "Er ist sehr clever, hat ein Gefühl für Räume, weiß, was er machen muss und was er nicht machen muss." Mehlem sei einfach "ein cleverer Hund".

Der Trainer fordert mehr

Trainer Lieberknecht wollte Mehlem und dessen Leistung auch nach dem Bremen-Spiel nicht in den Himmel heben, sah einige Szenen, in denen sich der Spieler noch besser hätte verhalten können. Die großen Fähigkeiten Mehlems sieht er durchaus und schätzt diese. Zugleich betont er aber immer wieder auch, dass sein Mittelfeldspieler noch mehr könne, als er oft abrufe.