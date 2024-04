Mazda CX-80: Große Nummer für Familien

Mazda stockt sein Programm um ein neues Flaggschiff auf. Der CX-80 ist ein großer Crossover, der bis zu sieben Sitzplätze bietet. Zur Wahl stehen ein Plug-in-Hybrid und ein Diesel - mit sechs Zylindern.

Bis 2008 hatten größere Familien kein Problem damit, im Mazda-Fundus das passende Modell zu finden: Der Mazda 5 war ein Van mit allem, was die Gattung nützlich macht - beidseitigen Schiebetüren beispielsweise, und Platz für sieben Passagiere.

Doch die einst so beliebten Großraumlimousinen wurden im Schatten der SUVs zu Auslaufmodellen. Dieses Schicksal traf auch den 5er, der - einmal ausgemustert - keinen Nachfolger bekam.

Populäre Gattung

Jetzt aber gibt es wieder einen familientauglichen Mazda mit drei Sitzreihen. Allerdings ist der CX-80 trotz seiner Funktionalität kein nüchterner Pragmatiker, sondern setzt sich als neues Flaggschiff an die Spitze des Portfolios. Und formal versteht er sich nicht als Van, sondern als Crossover - so, wie es heutzutage populärer und nachgefragter ist.

Volles Haus: Mazda CX-80 in sechssitziger Konfiguration. Hersteller

Der CX-80 nutzt die gleiche Plattform wie sein kleiner Bruder CX-60 (unseren Test lesen Sie hier), dem er aber auf knapp fünf Meter Länge entwachsen ist. Wahlweise gibt es ihn als Sechs- oder Siebensitzer. Beide Varianten eint die zwei einzeln aufklappbaren Sitze in dritter Reihe. Der Siebensitzer ist in Reihe zwei aber mit einer 3er-Bank möbliert, während man beim Sechssitzer dort zwei komfortable Einzelsitze antrifft. Das 3er-Sofa lässt sich praktischerweise um 12 Zentimeter längs verschieben, die Lehnen sind neigungsverstellbar.

Großes Gepäckabteil

Bei voller Bestuhlung passt erwartungsgemäß nur wenig - 258 Liter nämlich - in den Kofferraum. Wird der CX-80 aber als Fünfsitzer genutzt, packt er 687 Liter weg. Und klappt man auch die zweite Reihe um, tun sich fürstliche 1971 Liter auf. Die Eignung als Zugpferd unterstreicht erstens eine Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen und zweitens die neue Funktion "Trailer Hitch View", die das Ankuppeln des Hängers insofern erleichtert, als sie den Vorgang an den Zentralbildschirm überträgt.

Und wie sieht es mit den Antrieben aus? Hier bietet der neue Top-Mazda zwei Optionen an, die man jeweils schon vom kleineren CX-60 kennt. Zum einen ist da ein Plug-in-Hybrid (PHEV) mit 241 kW/327 PS Systemleistung (hier haben wir ihn im CX-60 getestet), dessen 13-kWh-Batterie (Nettokapazität) 60 Kilometer elektrische Reichweite ermöglicht. Das liegt nicht mehr ganz auf Augenhöhe mit modernen PHEVs wie dem VW Tiguan, der rund 100 Kilometer weit stromern kann. Auch bei der Ladeleistung - zweiphasig, mit bis zu 7,2 kW - ist so mancher Konkurrent inzwischen stärker dabei und beherrscht beispielsweise die Disziplin des Schnellladens. Ob Mazda später - und wiederum analog zum CX-60 - noch einen weniger leistungsstarken PHEV mit 147 kW/200 PS nachschiebt, bleibt abzuwarten.

Allradantrieb serienmäßig

Beim zweiten Antrieb handelt es sich um einen 3,3-l-Reihensechszylinder-Diesel mit 187 kW/254 PS und 48-Volt-Mildhybridsystem. Sowohl PHEV als auch Diesel fahren serienmäßig mit Achtgangautomatik und Allradantrieb vor.

Loungig: Der CX-80 ist ähnlich reduziert-wohnlich eingerichtet wie der kleinere CX-60. Hersteller

Der Armaturenträger entspricht dem des CX-60, was unter anderem bedeutet, dass der verhältnismäßig schmale Zentralbildschirm nur dann als berührungssensitiver Touchscreen zu bedienen ist, wenn das Fahrzeug steht, während der Fahrt hingegen wird der Monitor über einen Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole angesteuert. Wie im kleinen Bruder gibt es außerdem das sogenannte "Driver Personalization System", das via Kamera erkennt, wer am Lenkrad sitzt und Sitzposition, Volant, Spiegel, Head-up-Display sowie die Sound- und Klimatisierung automatisch anpasst. Das Smartphone verbindet sich kabellos via Apple CarPlay und Android Auto, als virtuelle Beifahrerin ist Amazons Sprachsteuerung Alexa an Bord. Auch die "See-Through View"-Funktion mag sich als nützlich erweisen, sie macht Bereiche vor dem Fahrzeug sichtbar, die von der Karosserie verdeckt sind.

Preise ab 55.350 Euro

Bestellbar ist der CX-80 ab dem 7. Mai 2024, erste Auslieferungen sollen im Herbst erfolgen. Eingepreist wurde bislang nur der Plug-in-Hybrid, von dem man weiß, dass er ab 55.350 Euro zu haben ist.