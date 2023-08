Mavropanos verliert den Anschluss

Dass Konstantinos Mavropanos verspätet in die Vorbereitung einsteigt oder etwas schleppend in diese startet, ist nichts Ungewöhnliches. Meist fand der Innenverteidiger schnell in die Spur. Doch diesmal droht der Grieche beim VfB Stuttgart den Anschluss zu verlieren.

Stuttgarts Grieche Konstantinos Mavropanos plagt sich mit Rückenproblemen. IMAGO/Sportfoto Rudel