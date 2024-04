Matthäus: "Wenn Rangnick sich jetzt für Bayern entscheidet, ist sein Kopf nicht frei"

Lothar Matthäus (63) traut dem FC Bayern den Champions-League-Gewinn zu, äußert sich kritisch über Uli Hoeneß - und zweifelt noch wegen Ralf Rangnick.

Sprach am Montag über die Lage in München: Lothar Matthäus. IMAGO/Beautiful Sports

Im weißen Polo-Shirt und schwarzen Jackett stand Lothar Matthäus am Montagmorgen im Münchner Hotel "Vier Jahreszeiten Kempinski" Rede und Antwort und sprach im Rahmen eines Termins mit seinem Werbepartner "Interwetten" über ...

... Uli Hoeneß' Aussagen zu Thomas Tuchel: "Ich war schon überrascht, dass Uli den Trainer nicht unbedingt lobt, sondern attackiert. Wie er es rübergebracht hat, können wenige nachvollziehen. Thomas Tuchel hat jetzt nicht viele Spieler besser gemacht beim FC Bayern, aber es ging ja um junge Spieler. Aus der Vergangenheit weiß man, dass Thomas Tuchel viele junge Spieler entdeckt hat. Meistens geht Uli vor so einem wichtigen Spiel auf den Gegner los."

... Bayerns Trainerkandidat Ralf Rangnick: "Es ist vielleicht schwierig, sich gegen Österreich zu entscheiden. Da ist mit den Jungs was zusammengewachsen. Wenn er sich jetzt für Bayern entscheidet, ist doch sein Kopf nicht frei für die Aufgabe bei der EM. Wenn das dann mit Österreich schiefgeht, ist er der Buhmann. Dann möchte ich nicht der Präsident sein."

... die Argumente für Rangnick: "Seine Erfahrung. Karl-Heinz Rummenigge möchte einen erfahrenen Trainer, Uli Hoeneß möchte einen Trainer, der den Campus beachtet. Außerdem einen Trainer, der Deutsch spricht. Ich bin überzeugt, dass er Bayern München kann."

... den Fall einer Absage Rangnicks: "Die Idee wird der Max Eberl haben. Es werden wahrscheinlich keine neuen Namen auftauchen. Wir reden vielleicht von Roger Schmidt bei Benfica. Sonst wird es schwierig, deutschsprachige Trainer zu finden. Zidane könnte ich mir gut vorstellen. Wenn der in der ausverkauften Arena im Anzug vor der Trainerbank steht, das strahlt was aus. Er spricht drei Sprachen sehr, sehr gut, aber kein Deutsch. Und auch kein Englisch."

... Rangnick als langfristigen Bayern-Trainer: "Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt eine gute Lösung findet und dann die große im nächsten Jahr. Jürgen Klopp passt eigentlich überall hin, ich hätte da keine Bedenken. Aber ich glaube eher an Xabi Alonso als an Jürgen Klopp."

... die unterschiedlichen Entscheider bei Bayern: "Uli hat nach wie vor alles im Griff, das hat es auch schon bei Julian Nagelsmann gegeben. Man sieht, dass sich Verantwortliche verstecken. Sie stellen sich, wenn die Sonne scheint. Ansonsten bleiben sie weg. Für den sportlichen Bereich sollte Max Eberl der starke Mann sein, nicht Uli Hoeneß. Max Eberl muss überzeugt sein, in Absprache. Aber er ist der Entscheidungsträger, nicht Uli Hoeneß. Er muss Verantwortung tragen für den sportlichen Bereich. Alle wird man kaum zusammenbringen können. In den letzten Jahren wurde alle 17, 18 Monate der Trainer gewechselt, da kann natürlich keine Kontinuität entstehen. Dann wird es unruhig in der Kabine. Und Unruhe in der Kabine ist das Schlimmste, was passieren kann."

Es sind Leute da, die nicht mehr offiziell dabei sind, aber irgendwie doch. Das ist das Problem." Lothar Matthäus

... den Entscheider Max Eberl: "Max ist clever. Er weiß genau, was möglich ist und was nicht. Es sind eben Leute da, die nicht mehr offiziell dabei sind, aber irgendwie doch. Und das ist das Problem."

... die deutschen Chancen in den Halbfinals: "Ich will ein deutsches Endspiel in London sehen, das wäre eine schöne Geschichte. Ich bin zuversichtlich, auch bei Dortmund. Ich möchte Leverkusen warnen, auch wenn ich das nicht muss: Seit Mourinho nicht mehr da ist, ist Rom stärker geworden, stabiler geworden. Die Stimmung dort wird fantastisch sein. Das wird eine große Herausforderung, trotzdem sehe ich Leverkusen leicht favorisiert. Bayern hat vor zwei Wochen gleich zweimal gewonnen. Einmal hier in der Allianz-Arena und einmal in Manchester. City ist stärker einzuschätzen als Real Madrid, da ist Bayern intern, glaube ich, glücklicher. Zurzeit muss eine tolle Atmosphäre herrschen in der Kabine, das stimmt mich positiv für den Champions-League-Gewinn."