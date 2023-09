Matthäus: "Ich wünsche Edin Terzic, dass er das hinbekommt"

Für Borussia Dortmund ist der Saisonstart in der Bundesliga nicht wie gewünscht verlaufen. TV-Experte Lothar Matthäus sieht Parallelen zum ebenfalls strauchelnden DFB-Team - und wünscht Trainer Edin Terzic, dass er die Wende zum Guten hinbekommt.

Natürlich ist die Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick am Montagmittag das große Thema, als Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus zum Interwetten-Mediengespräch auf die kleine Bühne in der N11 Bar im zweiten Stock des Fußballmuseums in Dortmund tritt. Doch in der Stadt von Borussia Dortmund kommt der 62-Jährige natürlich auch nicht darum herum, ein paar Worte zum BVB zu verlieren.

Der Saisonstart für den Vize-Meister der Vorsaison verlief nicht wie gewünscht. Fünf Punkte aus drei Spielen sind zu wenig für die hohen Ansprüche des BVB - zumal die Leistungen bislang alles andere als überzeugend waren. Matthäus sieht dann auch gewisse Parallelen zwischen den Auftritten von Borussia Dortmund und der Nationalmannschaft: "Sie müssen sich finden. Und sie brauchen Erfolg - egal wie -, um wieder neue Fahrt aufzunehmen. Ähnlich wie die Nationalelf", sagt Matthäus, der überzeugt ist, dass auch das Titel-Finale im Mai gegen Mainz noch eine Rolle bei den aktuellen Auftritten spielt. Das allerdings müsse schnell aus den Köpfen: "Profis sollten aus Fehlern lernen und wissen, wie man Niederlagen wegsteckt. Sie müssen die nächsten Auftritte fokussiert und gemeinsam angehen. Wenn dann jeder seine Möglichkeiten einbringt, um der Mannschaft zu helfen, dann wird es auch wieder andere Leistungen und Ergebnisse geben."

"Auch er ist von den Ergebnissen abhängig"

Das erhofft sich Matthäus in Dortmund vor allem mit Blick auf Trainer Edin Terzic: "Ich wünsche ihm, dass er das hinbekommt. Er passt zu diesem Verein. Er arbeitet von morgens bis abends. Aber auch er ist von den Ergebnissen abhängig, auch wenn er noch einen Bonus hat aus der vergangenen Rückrunde und aus seiner Geschichte."