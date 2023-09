Matarazzo auf Rekordjagd

Cheftrainer Pellegrino Matarazzo legt mit der TSG Hoffenheim den besten Saisonstart hin und verbucht auch persönliche Bestmarken.

Ganz so lange ist Pellegrino Matarazzo als Cheftrainer noch gar nicht unterwegs. In knapp drei Jahren beim VfB Stuttgart und nun seit Februar in Hoffenheim hat der 45-Jährige insgesamt 96 Bundesligapartien an der Seitenlinie verantwortet, bei einem durfte er in VfB-Zeiten gesperrt nicht unmittelbar eingreifen. "Ich habe Vorfreude auf jedes Bundesligaspiel und bin immer noch in der Phase, dankbar zu sein für meinen Job und das Privileg, das ich genieße", versichert der US-Amerikaner, "aber vor einem Spiel am Freitagabend zu Hause gegen einen Topgegner wie Dortmund, ist die Vorfreude noch größer."

Zumal die Ausgangsposition verheißungsvoll ist. Einen Platz und einen Punkt vor dem BVB liegt der Gastgeber nach fünf Spieltagen auf Rang fünf. Damit hat Matarazzo den bislang besten Saisonstart mit der TSG hingelegt, denn zwölf Zähler hatten die Kraichgauer so früh noch nie auf dem Konto - Vereinsrekord. Auch für Matarazzo sind die jüngsten vier Dreier nacheinander eine persönliche Bestleistung in der 1. Liga. Mit einem weiteren Sieg gegen Dortmund wäre auch der Klubrekord eingestellt und zum insgesamt fünften Mal erreicht.

"Wir sind auf einem guten Weg, mehr ist es nicht"

Kein Thema für Matarazzo. "Ich mache mir darüber keine Gedanken, ich freue mich über unsere aktuelle Erfolgsserie, und ich freue mich auch auf mehr", versichert der Trainer, "aber wir fangen immer wieder bei Null an. Was war, zählt nicht mehr. Wir wollen uns den nächsten Sieg erarbeiten. Wir sind auf einem guten Weg, mehr ist es nicht." Die Zurückhaltung ist gerade gegen den BVB angebracht. Denn aus den jüngsten sechs Duellen mit Dortmund holte die TSG nur ein Pünktchen, die letzten drei Heimspiele verlor Hoffenheim allesamt gegen die Borussia. Allerdings sind die Dortmunder nicht eben wunschgemäß gestartet.

"Ich möchte nicht über die Schwächen der Dortmunder sprechen, das ist nicht angemessen, sie haben letzte Saison bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft gekämpft und auch diese Saison noch kein Ligaspiel verloren", betont Matarazzo, "es gibt sicherlich die eine oder andere Phase, in denen sie anfälliger sind, uns sollte aber auch klar sein, wo sie ihre Stärken haben. Eine Topmannschaft der Liga, das ist uns sehr bewusst."

Deswegen bleibt Matarazzo grundsätzlich und auch in der aktuellen Erfolgsphase zurückhaltend und realistisch. "Siege tun gut, aber ich bin wieder in der Phase wie vor jedem Spiel. Nach einem Spiel drückt man den Resetknopf, um wieder leisten zu können, das gilt für den Trainer wie für den Spieler", erläutert Matarazzo, "man genießt sicherlich jeden Sieg ein, zwei Tage, aber danach geht die Woche wieder bei null los, deswegen bin ich schon längst im Dortmund-Tunnel."

Abschied vor ausverkauftem Haus

Raus aus dem Tunnel sind mittlerweile zwei Hoffenheimer Urgesteine, die die TSG im Sommer verlassen haben: Sebastian Rudy, der insgesamt elf Jahre lang für Hoffenheim spielte und der unter der Woche sein Karriere-Ende verkündete, und Ermin Bicakcic, der immerhin neun Jahre lang im Kraichgau unter Vertrag stand. Beide verdienten Spieler werden am Freitagabend vor ausverkauftem Haus und angemessener Kulisse offiziell verabschiedet.